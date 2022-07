Ampliamento porto di Pra’, Bruzzone incalza la giunta “Siete favorevoli?”. Maresca: “Valuteremo eventuali ipotesi”

Genova. Il porto e la città sono le due metà del cielo genovese la cui convivenza sta diventando sempre più stretta, con esigenze talvolta antitetiche. Per questo motivo idee e progetti che riguardano la “zona di contatto” creano sempre grande attenzione da parte della comunità cittadina e delle sue rappresentanze politiche.

E’ successo anche oggi in Consiglio comunale, dove il consigliere di Linea Condivisa Filippo Bruzzone, riprendendo alcune indiscrezioni stampa secondo cui i colossi portuali starebbero ragionando su un eventuale allargamento del porto di Pra’, ha chiesto chiarimenti alla giunta: “Poste le competenze che ha il Comune, la giunta è favorevole o non favorevole all’ampliamento?“.

Domanda secca a cui risponde l’assessore al porto Francesco Maresca: “Faccio notare che le strutture portuali sono regolate dalla legge Del Rio, per cui il comune deve regolarsi in base alle competenze di ministero e regione – ha ricordato – Per modificare le strutture portuali ci deve essere quindi una richiesta nazionale, sottoposta al sistema della ‘golden power’. Il Comune di Genova compirà il suo dovere nei confronti della popolazione per quanto riguarda le tutele ambientali, ma anche per le esigenze lavorative del porto che da 54mila posti di lavoro a tutta la Liguria. Per questo faremo le nostre opportune valutazioni nel caso si dovrà prendere in esame una soluzione del genere che al momento non è attuale”.

Una risposta che non soddisfa il consigliere, che pochi minuti dopo commenta il dibattito tenuto in Sala Rossa con un post su facebook, riprendendo sostanzialmente quanto già replicato in sede di consiglio: “Il comune di Genova non esclude l’ampliamento del porto di Pra’. Questa è, sinteticamente, la verità. Oggi pomeriggio ho portato in consiglio comunale un’interrogazione per sapere se la Giunta Bucci abbia o meno intenzione di coadiuvare chi ha manifestato l’interesse ad ampliare la piattaforma di Pra’”.

“Dopo 5 anni di tentativi ecco la risposta – incalza Bruzzone – “faremo le opportune valutazioni”. Ossia non lo escludono. Anzi, poco importa se ci sono o meno le opere di mitigazione, visto che non sono state minimamente citate. L’interrogazione di oggi è servita come punto di partenza, perché almeno abbiamo una risposta e ci faremo trovare preparati. Porteremo in aula e fuori proposte e proteste per bloccare questa idea che non tiene conto della salute e dell’ambiente della popolazione del Ponente, e non solo”.