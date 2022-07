Amichevoli: un buon Genoa esce sconfitto 1 a 0 dal test con il Maiorca

Prima amichevole stagionale per il Genoa. La squadra di Blessin ha affrontato gli spagnoli del Maiorca alla Silberstatt-Arena di Schwaz, squadra che lo scorso anno si è salvata nella Liga Spagnola.

Blessin punta subito sul nuovo acquisto Martinez in porta. In difesa, spazio a Hefti, Vogliacco, Bani e Pajac. Linea mediana composta da Frendrup, Badelj, Portanova e Gudmundsson. In attacco, schierata titolare la coppia Coda-Ekuban.

A disposizione Semper, Vodisek, Sabelli, Czyborra, Candela, Dragusin, Melegoni, Galdames, Favilli, Besaggio, Jagiello, Yeboah, Lipani, Masini, Cassata e Fini.

Il Genoa è apparso in discreta forma ed è riuscito a creare quale situazione interessanti senza però trovare la via del goal. Strada giusta che ha percorso invece il Maiorca al minuto 73, quando si è portato in vantaggio con Lago Junior. La gara è poi scivolata verso il termine con il punteggio che è rimasto invariato.

Il prossimo appuntamento sarà il 27 luglio contro la Lazio alle ore 17.