All’Aquilone di Bolzaneto arriva Coop Cooking, il talent show con lo chef Simone Finetti

Genova. Coop promuove il talent show a tema culinario “Coop Cooking: cuochi per un giorno”, che il prossimo weekend farà tappa all’Ipercoop L’Aquilone di Genova.

Si tratta di una sfida ai fornelli tra due coppie di cuochi amatoriali che, dotati di paniere e maglietta “Cuoco per un giorno”, avranno 15 minuti per fare la spesa, rigorosamente a base di prodotti Coop, per poi sfidarsi ai fornelli nelle postazioni di cucina, preparando in mezz’ora un piatto a tema.

Filo conduttore di Coop Cooking è la scelta di un cibo buono, sano, veloce da preparare e senza sprechi, ma ogni gara avrà un suo tema per scatenare la fantasia dei partecipanti.

A scegliere il tema e decretare i vincitori sarà lo chef Simone Finetti, tra i protagonisti di MasterChef e MasterChef All Stars, diplomato alla scuola di alta cucina Alma di Gualtiero Marchesi, conduttore del programma “Detto Fatto” e del format Instagram “Chef Adventure”.

Per partecipare alla gara, bisogna iscriversi tramite il sito www.e-coop.it/partecipiamo, il nuovo portale che illustra tante opportunità per il tempo libero rivolte ai Soci Coop: dalle escursioni di “Coop Outdoor” alle visite esclusive ai luoghi di cultura più noti con “Di arte in arte”.