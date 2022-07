“Album dei ricordi blucerchiati”: Carmine Esposito, un napoletano blucerchiato

Genova. Dalle stalle alle stelle, dall’inferno al paradiso… tutto nel giro di meno di mezz’ora, nel secondo tempo del derby della Lanterna, del novembre 2000. E’ la Samp di Gigi Cagni, subentrato a Ventura, che l’anno prima non è riuscito a riportare il Doria in Serie A, seppur forte di una rosa che comprendeva Matteo Sereni, Alessandro Grandoni, i due Francesco (Flachi e Palmieri), Simone Vergassola, Vincenzo Jacopino, Marco Sanna e Davide Dionigi e per di più (oltre ad arrivare solo 5°) aveva perso l’ultima stracittadina con i ‘cugini’, per via di un goal dell’ex Marco Carparelli (su corner di Alessandro Manetti).

E’ iniziato da poco il secondo tempo e Flachi s’invola sulla destra… mette in mezzo, rasoterra, un bel pallone, che il ‘piattone’ di Carmine mette a lato…Chiunque si sarebbe eclissato dal match… ma non Esposito, che poco meno di dieci minuti dopo, imita Flachi e serve Dionigi con una palla tagliata in area: 1-0... e non è finita, perché è sua la rete del 2-0 un quarto d’ora più tardi, con i tifosi della Sud ad esultare, solo come quando si vince un derby; il poster di quel goal è tuttora presente in camera sua, insieme a tanti altri con ‘maglia più bella del mondo’ e di diritto, incorona Carmine, come 55a figurina del nostro personale ‘Album dei ricordi blucerchiati’.

Una gradinata che ha adorato Esposito, non solo per le sue 70 presenze (e 15 goal in due anni e mezzo, due promozioni sfiorate ed una rocambolesca salvezza, grazie a mister Bellotto), ma anche per il saperlo blucerchiato fin dall’infanzia… lui, ragazzino di Fuorigrotta, proprio dietro allo Stadio San Paolo, sempre in curva a tifare per Maradona, Careca & Co., diventato tifoso della Samp, dopo un incontro casuale a Caserta con Vujadin Boškov, Srečko Katanec ed i gemelli del goal, al punto di aver sofferto come la metà di Genova blucerchiata, per via di quella vittoria in Coppa dei Campioni, sfumata ai supplementari…

