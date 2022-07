Al via il ‘Gaslini Liguria’: primo ospedale pediatrico italiano ‘diffuso’ sul territorio

Genova. Trasformare le specialità di pediatria degli ospedali di Imperia, Pietra Ligure, Savona, Lavagna e La Spezia in un’estensione del Gaslini di Genova, con gli stessi standard qualitativi, le stesse potenzialità nella ricerca, la stessa filosofia di accoglienza per i piccoli pazienti e di attenzione per le famiglie.

È questo il risultato principale del progetto “Gaslini Liguria” che attraverso un’operazione di cessione del ramo di azienda in sanità, ha creato un polo pediatrico all’avanguardia, unico nel panorama ospedaliero italiano.

Nel nuovo Gaslini, quindi, sono già confluiti 43 medici dalle diverse Asl mentre sono più di un centinaio le altre figure professionali, infermieristiche o sociosanitarie che sono state comandate nel nuovo ospedale diffuso e che dal primo luglio hanno permesso di estendere l’ospedale in tutte le Asl per garantire non solo la presenza del ‘marchio’ ma soprattutto delle professionalità in ambito clinico e scientifico.

«L’obiettivo e la filosofia di base è condividere sul territorio un’eccellenza riconosciuta a livello italiano e internazionale come il Gaslini – ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – che moltiplica i suoi punti di ingresso, garantendo la presa in carico dei bambini in tutte le province. È il segno della sanità che cambia nella giusta direzione, offrendo ovunque si nasca una reale parità di accesso all’eccellenza sanitaria: oggi chiunque si rechi in uno dei reparti di pediatria individuati sul territorio troverà l’eccellenza del Gaslini, compresa la capacità scientifica trasmessa al personale di quei presidi”.