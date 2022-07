Al via i lavori alla marina della Fiera: così il Salone Nautico potrà raddoppiare gli spazi

Genova. Più posti barca, ormeggi più lunghi e nuovi servizi nel giro di tre anni: sono partiti i lavori di ampliamento e potenziamento della marina della Fiera di Genova, spazio che si integrerà col Waterfront di Levante e che ospiterà non solo le prossime edizioni del Salone Nautico ma anche il gran finale dell’Ocean Race nel 2023. L’investimento, sostenuto dalla società Porto Antico, è di 8,3 milioni di euro.

Tre i filoni di intervento. Anzitutto la riqualificazione della banchina F, quella posizionata più a est. Poi l’inserimento di servizi, tra cui la nuova direzione del porto e la cambusa, in strutture stabili. Infine il riordino funzionale del piano ormeggio, con un complesso percorso di spostamenti che ha il duplice obiettivo di ottimizzare la capacità della marina (attualmente 400 posti barca) e di stabilizzarla in una configurazione che vada d’accordo con l’organizzazione del Salone Nautico. Inoltre sono in programma lavori di manutenzione straordinaria che seguiranno l’evoluzione del Waterfront e della Torre Piloti.

In questi giorni sono stati avviati l’eliminazione dei pontili mobili, le bonifiche del fondale, lo spianamento su un fronte di oltre 70 metri e la realizzazione di elementi in calcestruzzo che comporranno la serraglia di banchina. Questa fase si concluderà tra la fine di agosto e i primi di settembre per consentire il primo utilizzo funzionale durante la prossima edizione del Salone Nautico: la banchina F potrà così ospitare un massimo di 10 barche di 28 metri di lunghezza. La banchina risulterà sopraelevata di 1,70 metri con un pescaggio di 5,5 metri e bitte con portata di 20 tonnellate, attrezzata con nuove colonnine di servizi.

I lavori sono stati affidati a Cmci Scarl, impresa aderente al consorzio Integra, già operativa nel canale del Waterfront, che si è aggiudicata un appalto da 1,5 milioni. La direzione è affidata al Rina. Ad accompagnare Marina Fiera Genova come technical partner è North Sails, veleria americana fondata nel 1957 che ha scelto Genova per il suo nuovo sito di produzione.

“Il cantiere del Waterfront di Levante racconta di una banchina che ospiterà l’Ocean Race ma che arricchisce soprattutto l’intero cantiere fieristico – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Si tratta di un progetto in una zona di Genova in grande trasformazione, che rappresenta anche il simbolo del cambiamento, della città che cresce, che si rinnova. Una riqualificazione progettata da Renzo Piano con uno dei disegni più importanti del Mediterraneo, che prevede anche l’aumento dei posti barca e del refitting. Nei prossimi mesi sarà pronta questa prima parte del progetto, poi nel 2023 vedrà la luce il palazzetto dello Sport e nel 2024-2025 la realizzazione dell’intero cantiere, compreso quel canale d’acqua che sarà la caratterizzazione dell’area recuperata al mare”.

Intanto l’assessore Pietro Piciocchi conferma le tempistiche previste per il completamento del Waterfront. Entro la prossima edizione del Salone Nautico dovrà essere completato il canale intorno al padiglione Jean Nouvel, poi le prossime tappe: “Ocean Race a giugno 2023 e Salone Nautico 2023, quando avremo pronte darsene, canali, nuove banchine e assisteremo a un raddoppio fisico del salone. Contiamo di finire tutto nel 2024”.

Ancora da definire il futuro di piazzale Kennedy, dove Renzo Piano aveva previsto una spiaggia con annesso parco. Su questo lotto l’iter di fatto non è ancora partito. “La spiaggia si farà – assicura però Piciocchi -. È un tema che stiamo affrontando, prenderemo decisioni nelle prossime settimane. Stiamo facendo valutazioni economiche, vogliamo realizzare un parcheggio interrato sotto piazzale Kennedy, dobbiamo fare un conto costi-benefici per il dimensionamento. Siamo un po’ più indietro ma dobbiamo recuperare”.