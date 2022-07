Al via da oggi i saldi estivi, ogni famiglia spenderà in media 200 euro. A Genova sosta gratuita per due week end

Genova. Al via da oggi in tutte le regioni italiane saldi estivi. Un rito che assume un valore ancora più importante visto che le famiglie si trovano a fronteggiare l’aumento dell’inflazione e una riduzione del proprio potere d’acquisto. Commercianti e consumatori hanno fatto ciascuno le proprie stime e in media una famiglia spenderà tra i 150 e i 270 euro per acquistare prodotti in saldo.

Secondo Confcommercio il valore complessivo del giro d’affari si attesterà a 3,1 miliardi e ogni famiglia spenderà 202 euro, 88 euro pro-capite. “Una stima in leggero aumento rispetto allo scorso anno – valuta il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni – e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale, soprattutto sulle coste e nelle città d’arte”, commenta il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni. L’appuntamento con i saldi estivi “quest’anno coglie le famiglie in una situazione di forte difficoltà”, afferma invece l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori che nell’indagine sugli acquisti nelle città di Roma, Milano e Napoli stima che “secondo le intenzioni il 37,4% delle famiglie è propenso ad acquistare a saldo, con una spesa media di 149 euro a famiglia”.

Poco distanti le stime del Codacons, che indica una spesa media di 165 euro a famiglia, mettendo al contempo in guardia sul periodo di incertezza scaturito dal caro-bollette e dall’emergenza prezzi. L’associazione dei consumatori sostiene che le vendite rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid, prendendo ad esempio il dato del 2019, quando il giro d’affari dei saldi estivi superò i 3,5 miliardi di euro. A far sperare in un buon andamento delle vendite sono i numeri di uno studio elaborato da Confimprese ed EY, che rileva come siano tornati a crescere i consumi in Italia: +6,2% a maggio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Secondo la presidente di Fismo Confesercenti per la provincia di Genova, Francesca Recine, il 2 luglio è una data di “inizio troppo anticipato”, in un momento di forte ripresa degli affari trascinati anche dal turismo. “Se il settore turistico – spiega Recine – alza i prezzi in alta stagione, quando maggiore è la richiesta di pernottamenti, perché quello della moda e dell’abbigliamento li deve addirittura abbassare? Un controsenso che denunciamo da tempo”.

Ad agevolare i genovesi negli acquisiti torna anche quest’anno l’accordo tra il Comune di Genova e Genova parcheggi che prevede la sosta gratis per i primi due fine settimana dei saldi: questo week end e il prossimo quindi si potrà parcheggiare gratuitamente in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città.

Dall’iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone). Escluso anche il parcheggio di piazza della Vittoria, gestito da Apcoa.