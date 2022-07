Al Lunario del Mog il pomodoro diventa protagonista per tutto il mese di luglio

Genova. Salsa, insalate, condigioni, capponadde, ripieni. Il pomodoro è l’ortaggio simbolo dell’estate, e non poteva che essere il protagonista di luglio del Lunario, il progetto sulla stagionalità realizzato dal MOG con la collaborazione di Enrica Monzani, anima di A small kitchen in Genoa. Con un’estensione del programma che travalica la consueta settimana per prolungarsi per tutto il mese, lungo il quale le Cucine del MOG presenteranno, a fianco della consueta proposta, piatti pensati ad hoc per l’iniziativa.

Ecco dunque lo Gnocco pomodoro fresco, stracciatella e basilico de Lo Scolapasta, il Cuore ripieno (pomodoro cuore di bue ripieno di riso e di tartare di Scottona oppure di sfilaccetti di manzo o equino) de La Carne dal 1946, il Panino Norma (hamburger con pomodoro, ricotta salata, melanzane) di Bear and Grill, la pizza Siciliana al fior di latte, rondelle di pomodoro perino, acciughe, bottarga di Landi Pizza & Crunch; le choritos a la chalaca, ovvero cozze marinate con lime, cipolla di Tropea, pomodoro cuore di bue, coriandolo e peperoncino piccante di Mi Rico Perù; il pomodoro ripieno alla ligure del Laboratorio Gastronomico; il tataki di tonno al vinaigrette e pomodori freschi di Glam Fish; l’insalata di pomodoro con pollo (Kachumbari Na Kuku Choma) di Chakula Kema. Mentre l’Ostaia de Zena proporrà un menù di tre portate – pomodoro imbottito di tonno e stracciatella, linguine ai 5 pomodori e basilico, sorbetto al pomodoro fresco e basilico – al prezzo di 30 euro bevande escluse. In accompagnamento, i vini selezionati dalla Vineria – la Granaccia In Rosa di Turco e il Sempiternus Rosè di Cantine Federici – e un cocktail evergreen come il Bloody Mary, proposto dal bar della Corte.

Come sempre, però, al Lunario non potrà mancare l’approfondimento gastronomico e culturale sui prodotti. Sabato 2 luglio, infatti, il seminario condotto da Enrica Monzani alle ore 12 (Sala Superba – evento gratuito con prenotazione tramite il sito del MOG) sarà un viaggio attraverso le varietà di pomodori presenti in questa stagione sui banchi del Mercato Orientale e le loro caratteristiche per sfruttarli al meglio in cucina. I partecipanti impareranno i segreti della chimica del pomodoro e come preparare una salsa perfetta. Il tutto condito, come al solito, da storia, leggende e curiosità.

Il seminario si concluderà con i consigli di Giuditta, la sommelier della Vineria, su come abbinare i sapori dei pomodori freschi e secchi con i vini liguri.

LUNARIO: LA STAGIONE NEL PIATTO

Lunario è una parola antica, cara ai genovesi, che non indica solamente un calendario, ma un vero e proprio almanacco che tiene conto dei ritmi e dei bisogni della natura. Lunario da sempre rappresenta il diario ancestrale che lega il contadino alla terra e, contemporaneamente, il prodotto alla cucina. Il MOG lo ha scelto per battezzare un nuovo progetto che si basa proprio sul rapporto tra cucina e agricoltura ed è costruito fin dall’inizio in un’ottica di filiera: una settimana al mese sarà valorizzato, spiegato e impiegato un prodotto di stagione, disponibile sui banchi del mercato che circondano la piazza del MOG. Anche attraverso il seminario tenuto da Enrica Monzani che ne racconterà le specificità agronomiche, culturali e nutrizionali, anche attraverso abbinamenti stimolanti.

Questa però è solo una parte del Lunario: lo stesso prodotto infatti, per tutta la settimana, potrà anche essere degustato nei menù predisposti dai food corner interni al MOG, in base alle diverse specificità, e al ristorante L’Ostaia de Zena. Food corner, ristorante e banchi del mercato segnaleranno reciprocamente l’iniziativa, con una logica di rete che nel Lunario è complementare alla stagionalità.

Il Lunario ci accompagnerà per tutto l’anno. Dopo le settimane dedicate a carciofo, basilico,

formaggi dell’Appennino Ligure, prebuggiun, acciuga e pomodoro, troveremo in menù la nocciola ligure misto Chiavari, le castagne della Val Bormida, la patata Quarantina e il cavolo gaggetta.

I PROTAGONISTI

Il MOG Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 mq con dieci food corner che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. Il bar della Corte e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere e 250 bottiglie integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L’Ostaia de Zena, il ristorante con vista MOG. Il soppalco del MOG è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina e di panificazione, per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini e al Lunario.

Il Mercato Orientale è il mercato più vecchio di Genova, affacciato su via XX Settembre. Chiamato “Orientale” perché si trovava vicino alla porta orientale della città di Genova, è stato inaugurato nel lontano 1899 e andava ad occupare uno spazio che secondo il progetto iniziale del 1699 era destinato al chiostro del convento di N.S. della Consolazione. Oggi è il più importante mercato coperto della città, grazie ai suoi 93 banchi del fresco, che ne fanno anche un’importante attrattiva turistica per Genova.

Enrica Monzani è l’autrice del food blog A Small Kitchen in Genoa, la casa digitale, dove racconta – in italiano e in inglese – il suo viaggio personale attraverso la tradizione culinaria ligure. Dal 2017 Enrica apre le porte della sua cucina genovese e organizza corsi privati di cucina ligure per un pubblico internazionale. Collabora, in qualità di esperta di cucina ligure, con riviste e televisioni internazionali nonché con media e aziende locali.