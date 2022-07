Accusato di tentato omicidio si impicca in cella, la procura apre un’inchiesta

Genova. Si è ucciso utilizzando un lenzuolo come corda dopo che i due compagni di cella erano usciti il 70enne arrestato una settimana fa dai carabinieri per aver cercato di uccidere la moglie a sprangate e ora la procura di Genova ha aperto un fascicolo per capire se quella morte poteva essere evitata.

Ieri sera il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello ha effettuato un sopralluogo in carcere accompagnata dal medico legale Francesco Ventura e dalla polizia scientifica. L’ipotesi di reato quella prevista dall’articolo 580 del codice penale (istigazione o aiuto al suicidio) ma, di fatto, l’obbiettivo degli accertamenti sarà valutare se ci siano state omissioni da parte degli agenti di polizia penitenziaria che hanno il compito di sorvegliare le celle.

L’uomo, subito dopo l’arresto di una settimana fa era stato visitato da uno psicologo e poi da uno psichiatra e, dopo la domiciliazione per il covid, era stato trasferito al primo piano del carcere dove si trova il centro clinico diretto dal medico legale Marco Salvi e dove il detenuto era sotto osservazione. In quel piano, ad eccezione di due celle di osservazione psichiatrica disposta dal magistrato, dove arrivano i detenuti da tutta Italia, le altre otto celle ospitano due, tre detenuti che manifestano problemi psichici e che per questo vengono monitorati. Tutte le celle del reparto sono dotate di telecamere che vengono costantemente monitorate dagli agenti della penitenziaria. Le immagini della telecamera della cella dove si è impiccato il 70enne e stata acquisita dalla procura per vedere se era posizionata in modo da riprendere quello che è avvenuto.

Il detenuto potrebbe comunque aver predisposto prima il lenzuolo per poi agire rapidamente non appena i compagni di cella fossero usciti. Il pm ha anche disposto l’autopsia sul corpo del 70enne sui cui era pendente una richiesta di incidente probatorio per valutare la capacità di intendere e di volere dopo il tentativo di omicidio nei confronti della moglie. La donna, ricoverata una settimana fa all’ospedale San Martino di Genova, è in condizioni stabili e non si trova in pericolo di vita.

Dopo la polemica sollevata stamani dai sindacati della polizia penitenzia circa il fatto che l’uomo avrebbe potuto essere collocato in una Rems, fonti qualificate ricordano come nelle strutture di sicurezza possano essere collocati solo i detenuti giudicati socialmente pericolosi in seguito a una sentenza o a una perizia psichiatrica, situazioni non compatibili con il 70enne arrestato solo una settimana prima.