A1 femminile, terzo rinforzo per il Bogliasco: Dorotea Spampinato

Bogliasco. Il Bogliasco cala il tris. Dopo Valeria Uccella e Paola Di Maria, il terzo acquisto biancazzurro in vista del prossimo campionato di Serie A1 è Dorotea Spampinato.

Catanese, classe 2003, formalmente attaccante ma in realtà un jolly in grado di occupare in vasca diverse posizioni, Dorotea approda in riva al Golfo Paradiso dopo aver vinto due scudetti con l’Orizzonte Catania, formazione in cui è nata e ha sempre militato fin dai tempi dell’acquagol, se si esclude la parentesi in prestito al Brizz nel 2019.

Per lei, che all’attivo ha già tre stagioni in A1, questa sarà la prima esperienza lontano dalla sua Sicilia. Un salto importante che tuttavia non sembra preoccuparla: “Sono convinta che Bogliasco sia l’ambiente ideale per me – afferma la neo-biancazzurra -. Arrivo in una società storica e ben strutturata, ben allenata e con un organico giovane e in crescita. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso con determinazione e voglia di fare. Non posso però dimenticarmi dei 12 anni trascorsi all’Ekipe per i quali desidero ringraziare, oltre alla società, in particolare Martina Miceli e Tania Di Mario che mi hanno permesso di crescere molto. Se oggi sono qui è anche grazie a loro”.

Giovane ma già esperta, vogliosa di crescere ed imparare, da anni presenza fissa nelle nazionali giovanili azzurre, Dorotea ricalca alla perfezione l’identikit degli altri due volti nuovi dell’estate biancazzurra. “Ancora una volta non posso che dirmi estremamente soddisfatto per il colpo che abbiamo messo a segno – sostiene Mario Sinatra -. Dorotea è una giocatrice molto duttile, abile a difendere ma anche ad attaccare, che abbiamo imparato a conoscere da avversaria sia a livello di prima squadra che nelle recenti finali Under 20. Quello che mi colpisce di lei, come delle altre due ragazze nuove, e la determinazione e la voglia che dimostra di avere sia a livello sportivo che nel proprio progetto di vita. Queste per me sono componenti fondamentali nella costruzione di una squadra che, seppur molto giovane, sono convinto che ci regalerà parecchie soddisfazioni e che ci farà molto divertire in corso della prossima stagione”.