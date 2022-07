A Sestri Ponente il “Giostracarnevale”, 150 bambini festeggiano le culture nel segno della pace

Genova. Si è svolta anche quest’anno, alla presenza di 150 bambini provenienti dai centri estivi de La Giostra della fantasia e non solo e accompagnati dalle note della Filarmonica Sestrese, la dodicesima edizione del Giostracarnevale, il carnevale estivo delle culture, edizione intitolata World Peace Parade – Viaggio oltre i confini e che, dopo la sfilata per via Sestri, si è conclusa con l’esibizione dei bambini in piazza Tazzioli.

I centri estivi e gli educatori si sono “sfidati” a colpi di balletti e travestimenti, in un viaggio dalle terre dei ghiacci dei vichinghi all’emisfero boreale passando per l’estremo oriente e la Spagna, ma senza dimenticare tormentoni come il Waka Waka dei Campionati Mondiali del 2010 e molto altro.

A giudicare le performance una giuria d’eccezione, alla quale ha partecipato anche l’assessore alle Pro-Loco e alle Tradizioni Cittadine Paola Bordilli: “Questo Giostracarnevale è stato un momento di gioia e felicità in un periodo storico in cui stiamo riassaporando la voglia di trovarci assieme. Vedere la gioia e la voglia di divertirsi insieme di questi bambini e di queste bambine e l’impegno degli operatori e dei volontari dei centri estivi e degli oratori è un qualcosa che riempie di speranza. Oggi abbiamo premiato simbolicamente questi bambini per la loro fantasia e per il loro impegno: speriamo che queste due caratteristiche li accompagnino anche da adulti”.

All’evento è stato promosso e sostenuto dal Comune di Genova tramite il patto di sussidiarietà “Act-Azioni cittadine territoriali per l’infanzia e l’adolescenza” e dal Municipio VI Medio Ponente tramite il bando pubblico “Oltre la pandemia: seminare il futuro” per la realizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio.