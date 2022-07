A Genova arriva Biofilia, la prima biennale dedicata all’incontro tra arte e ambiente

Genova. Arte e ambiente, un binomio sempre più importante per la salvaguardia del pianeta. Contro la catastrofe climatica, la bellezza della natura e la sua poesia aprono a nuovi, inediti scenari e diventano fonte d’ispirazione per grandi artisti, fotografi, filmakers.

In quest’ottica, dal 15 luglio al 15 settembre il Comune di Genova organizza Biofilia, la prima biennale dedicata all’incontro tra l’arte e l’ambiente: una grande manifestazione, a cura del cultural manager Maurizio Gregorini, che coniuga eventi artistici e opere d’arte con i temi ambientali e offre una serie di incontri-talk show durante i quali tutti gli stakeholders interessati al benessere dell’ambiente, si confrontano su temi di pressante attualità.

“Un’esposizione diffusa che trasforma Genova in un museo a cielo aperto, coinvolgendo location come di prestigio come Villa Croce, il porto antico, i palazzi del centro storico – spiega l’assessore Lorenza Rosso – Biofilia vuole essere un approfondimento sulle tematiche di ambiente, terra e sviluppo ecosostenibile declinate attraverso mostre fotografiche, installazioni d’arte, incontri, spettacoli, workshops e convegni”.

“Questa iniziativa si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati dall’agenda ONU 2030 – aggiunge il cultural manager Maurizio Gregorini – Il profondo connubio fra arte e ambiente consentirà di abbinare la forza dell’estetica e della comunicazione alle più urgenti tematiche ambientali, rendendole fruibili da un vasto ventaglio di pubblico”.

In occasione della prima edizione di Biofilia, l’artista Lord Nelson Morgan ha realizzato un’opera che verrà presentata nella serata inaugurale, a Villa Croce.

L’ambiente marino è il focus principale della manifestazione, che propone 5 mostre di fotografia nei palazzi storici, 7 incontri tematici dedicati al mare, alla terra e allo sviluppo ecosostenibile, installazioni d’arte contemporanea site specific all’interno del parco di villa Croce e al Porto Antico, laboratori per bambini e studenti e la consegna del premio Biofilia intitolato al Goethe Institut, per il miglior progetto per la tutela delle acque marine.

Grazie alla collaborazione con il Goethe Institut Genua sarà possibile assistere a numerose proiezioni di film e documentari e partecipare a workshop tematici dedicati ai problemi dell’ambiente.

IL PROGRAMMA

Sabato 16 luglio h 18 – Palazzo Ducale – cortile maggiore e Sala Dogana, inaugurazione delle mostre di arte (Joanna Klepadlo, Raul Orvieto, Cammack Lindasy) e fotografia (Alessandro Grassani, Fausto Podavini, Antonio Faccilongo).

Lunedì 18 luglio h 18.30 – inaugurazione installazione Marco Nereo Rotelli al Porto antico, Isola delle Chiatte

Martedì 19 luglio h 12 – inaugurazione mostre fotografiche alla Biblioteca Universitaria

Giovedì 15 settembre h 19 – finissage di Biofilia

CALENDARIO DEI LABORATORI

Martedì 19 luglio h 18 – Villa Croce, laboratorio Amiu sul riciclo dei rifiuti

Mercoledì 20 luglio h 18 – Villa Croce, laboratorio Legambiente con microscopi

Giovedì 21 luglio h 18 – Villa Croce, laboratorio Iren sull’acqua

Eventi e talk Show a Villa Croce (ingresso da Jacopo Ruffini

Sabato 16 luglio h 21 – Unigeco, il collettivo universitario Ambiente ed ecologia presenta Noi e il mare. Con Giovanni Satta (Turismo costiero e blue economy), Andrea Pirni (Scienze sociali e partecipazione attiva giovanile), Federico Betti (fotografia subacquea), Francesco Wanderlich, ricercatore del gruppo Isme, Centro di ricerca di sistemi integrati per l’ambiente marino

Domenica 17 luglio h 21 – L’approccio ambientalista: proposte – A cura di Legambiente (Federico Borromeo, direttore Legambiente Liguria), Vincenzo Paolillo (fotografo subacqueo)

Lunedì 18 luglio h 19.30 – Green table all’Isola delle Chiatte, Il mare, l’origine di tutto (S. Regazzoni – filosofo, Paola Girdinio – docente universitaria ed esperta di energia

Modera Maurizio Gregorini

Lunedì 18 luglio h 21 – Le aziende e il green – (con rappresentanti di Ports of Genoa, di Arca fondi e di San Giorgio al Porto. Modera Maurizio Gregorini

Martedì 19 luglio h 21 – Specie ed ecosistemi a rischio a causa delle interferenze an-tropiche. A cura dell’Acquario di Genova. Con Antonio Di Natale, biologo, segretario generale della Fondazione Acquario di Genova. Modera Bruna Valettini, biologa, progetti europei Acquario di Genova

Mercoledì 20 luglio h 21 – Gli enti istituzionali e l’ambiente (Matteo Campora, assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Claudia Lupi addetta comunicazione AMIU, Giovanni Perotto IIT, Giovanni Gnocchi Iren, AMP Mariotti, Rita Trombin psicologa dell’ambiente

Giovedì 21 luglio h 21

Da Wilson e Bjork ai grandi temi dell’ambiente, a cura di Mirca Zotti del Distav dell’Università di Genova

Il recupero dell’ambiente attraverso i funghi: la micoremediation, a cura di Valentina Asnaghi

Il recupero del paesaggio marino attraverso la reintroduzione di specie “estinte” localmente, a cura di Enica Roccotiello

Il recupero del verde urbano: la nostra bombola di ossigeno locale e l’architettura del paesaggio urbano, a cura di Mauro Mariotti e di Elena Zappa

Le banche del germoplasma, a cura di Stefano Schiaparelli

La nostra assicurazione sul presente e sul futuro, a cura di Stefano Schiapparelli

A seguire, consegna del Premio Biofilia – Goethe Institut 2022