A fuoco un appartamento a Casella: morta una donna di 67 anni

Aggiornamento ore 21.00 – A perdere la vita è una donna di 67 anni. Dalle prime informazioni risulta che la donna fosse una fumatrice, con problemi di deambulazione. La causa dell’incendio è ancora da verificare, ma potrebbe essere legata, secondo una prima ipotesi, ad una sigaretta. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Savignone, giunti sul posto.

Genova. È morta una persona in un incendio che è scoppiato all’interno di un appartamento a Casella, in via Mandelli.

L’episodio si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17.50. Sul posto sono giunte immediatamente due squadre dei vigili del fuoco e un’automedica del 118, ma purtroppo per la persona coinvolta nelle fiamme non c’è stato nulla da fare.