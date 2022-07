A Cornigliano il 14 luglio arriva Al Bano: concerto gratuito per il quartiere

Genova. Arrivato alla sesta edizione Basko Arena, supermercato del Gruppo Sogegross, propone quest’anno il concerto d Al Bano. L’evento, gratuito, si terrà il 14 luglio a partire dalle 21 nella piazza antistante la Basko di via Bertolotti

L’evento sarà condotto dalla speaker radiofonica Marina Minetti. La festa comincerà in realtà dalle 16 nei pressi del palco e negli spazi esterni presso il supermercato con un village colorato con DJ set, giochi e degustazioni.

Per quanto riguarda il concerto, per poter accedere all’area del concerto è necessario recarsi ai varchi per ottenere il braccialetto “pass” d’ingresso. Fino a esaurimento posti

Inizio concerto ore 21:00.

Apertura Village ore 16:00 con musica, giochi, animazione e degustazioni gratuite.

Si raccomanda di raggiungere il concerto con mezzi pubblici.