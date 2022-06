Vincenzo Jacopino, la ‘foglia morta’ all’incrocio

Genova. Ottobre del 1998… mentre la stampa romana esalta la prima convocazione in Nazionale di Francesco Totti, a Marassi i giallorossi trascinati da un goal Marco Del Vecchio, stanno mettendo sotto la Sampdoria di Luciano Spalletti ed tifosi doriani allo stadio già sembrano vedere le streghe di una stagione difficile, quale in effetti poi sarà, con tanto di incredibile retrocessione in Serie B, nonostante una rosa ricca di giocatori di alto livello, quali il nazionale brasiliano Doriva, Vincenzo Montella, Ariel Ortega, Moreno Mannini, Pierre Laigle, Lee Sharpe…

Eppure quel giorno, uscendo dallo stadio l’esaltazione del tifo blucerchiato era alle stelle… Prima ‘Checco’ Palmieri, con un imperioso stacco di testa, aveva pareggiato i conti e poi, verso la mezz’ora della ripresa, a seguito di un atterramento di Ortega, mentre il portiere Chimenti si aspetta il tiro dello stesso ‘diez de l’Albiceleste’, ecco arrivare a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali, la ‘foglia morta’ di Vincenzo Jacopino… una esecuzione alla Mariolino Corso per i lettori che hanno visto l’Inter di Helenio Herrera, oppure alla Maradona per i più (ma non troppo) giovani…

Questa è la figurina dell’Album dei ricordi dedicata al nostro ospite di questa sera…

Della stessa serie “Album dei ricordi blucerchiati”

