Vincenzo Cammaroto è il nuovo tecnico della Lavagnese

Lavagna. “La Lavagnese comunica che, indipendentemente dalla categoria in cui sarà impegnata la prossima stagione, dal 1° luglio il nuovo tecnico dei bianconeri sarà Vincenzo Cammaroto.

Ex difensore in Serie C e D, il tecnico genovese ha guidato la scorsa stagione il Sestri Levante per essere sostituito in corsa da Fossati, Nel suo curriculum anche un campionato di Serie D, vinto con il Fiorenzuola nelle vesti di allenatore in seconda.

A Vincenzo, dopo essere stato vice di Tabbiani,proprio a Lavagna, nella stagione 2018/19, la società dà un caloroso bentornato con i migliori auspici per una stagione di riscatto e successi”.