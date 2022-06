Genova. Eugenio (Roberto Serpi), da poco vedovo, è il nuovo farmacista della zona e già dalla prima notte capirà che non sarà affatto facile ambientarsi. Musica, urla, prostituzione, questioni personali che diventano di dominio di tutto il quartiere. Tutto questo è Via della Maddalena, diretto da Aleph Viola che ha debuttato ieri sera al Parco dell’Acquasola, secondo degli spettacoli gratuiti prodotti dal Teatro Nazionale di Genova per l’estate.

Una variegata umanità, spesso sopra le righe, sguaiata, quella che interagisce sulla scena, la passerella metallica ideata da Anna Varaldo già vista l’anno scorso in piazza San Lorenzo, con il pubblico ai lati.

C’è Gina, un’eccezionale Elsa Bossi, alle prese con le crisi di astinenza e disperata perché Eugenio rifiuta di darle farmaci senza ricetta. Il fratello, Mario (Aldo Ottobrino), l’edicolante, tenta di convincerlo, senza successo. Lui è sposato con Maria (Irene Villa), attivista del comitato di quartiere alla ricerca costante di nuovi membri da coinvolgere nelle iniziative per rivitalizzare il quartiere. Due prostitute, Susy, un transessuale, (Marco Taddei) e Meggie (Deniz Özdoğan), lavorano nella via. Quest’ultima rifiuta continuamente Samba (Federico Gatti), scapestrato meglio da perdere che trovare, innamorato di lei, mentre l’altra è la preferita del poliziotto (Paolo Li Volsi) chiamato a ‘fare ordine’ nella zona e in realtà consapevole di non voler/poter cambiare le cose.

X (Sebastiano Bronzato) è lo spettatore di tutto questo: un giovane suonatore di fisarmonica che si invaghisce della figlia adolescente di Eugenio, Sara, una Carolina Rapillo capace di una metamorfosi credibilissima durante lo spettacolo: da adolescente arrabbiata e ingenua, affascinata dall’uomo più pericoloso, a donna ostinata e anche coraggiosa.

Le storie di tutti si intrecciano, con esiti a volte imprevedibili. Sarà proprio Eugenio a trasformarsi da qualcuno che voleva solo fare il proprio lavoro correttamente, in un uomo esasperato e arrabbiato, con conseguenze anche drammatiche.

Vita e morte si intrecceranno.

Il testo di Marco Taddei non giudica, ma fotografa una situazione che è effettivamente ancora reale nel centro storico. Ha sviluppato il testo tra il 2013 e il 2015 all’interno del laboratorio “Crisi” condotto da Fausto Paravidino al Teatro Valle Occupato. Poi, nel dicembre 2020, insieme al regista Aleph Viola e altri artisti coinvolti nella produzione, ha presentato il progetto nell’ambito del senso del sogno, una serie di giornate in cui la direzione del Teatro Nazionale di Genova dialogava con le realtà creative del territorio.

Una marcia in più alla messa in scena la danno le videocamere che seguono i personaggi, proiettando il risultato in un maxischermo dalla definizione splendida. I primi piani evidenziano la grande espressività di tutti gli attori e sono molto efficaci le luci (Aldo Mantovani), oltre alle trovate che consentono anche qualche effetto speciale immergendo lo spettatore tra i vecchi palazzi e che emozionano nei momenti più evocativi.

A completare il tutto i costumi colorati e realistici di Ruben Esposito e le musiche di Francesco Bacci e Raffaele Rebaudengo, che vanno dal classico al tradizionale, per finire sulla cumbia e sulla trap.

Alla fine applausi per tutti.

Via della Maddalena è in scena sino al 19 giugno alle 21. Già tutti esauriti i posti gratuiti da prenotare.

Per gli argomenti trattati e il linguaggio utilizzato lo spettacolo è sconsigliato per chi ha meno di 14 anni.