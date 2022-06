Via Cornigliano, ruba un furgoncino dell’Amiu e scappa via: subito arrestato

Genova. Ha rubato un furgoncino dell’Amiu mentre i netturbini svuotavano i cassonetti: per questo un uomo di 66 anni è stato arrestato ieri sera dagli agenti delle volanti della Questura.

Mancavano pochi minuti alle 23.00 quando gli operatori dell’igiene urbana hanno dato l’allarme in via Cornigliano. L’uomo ha approfittato di un momento in cui il mezzo era incustodito per salire a bordo e iniziare la marcia in direzione Sampierdarena.

Gli agenti, arrivati nel frattempo sul posto, lo hanno trovato in via Buranello. L’autore del furto, sentite le sirene in lontananza, aveva preso un mazzo di fiori a un venditore ambulante in zona sperando di depistare i poliziotti. Ma lo stratagemma non gli è servito perché il suo aspetto corrispondeva alla descrizione fornita dagli operatori dell’Amiu.

L’uomo, pregiudicato con precedenti di polizia, è stato arrestato in flagranza di reato: condotto nelle celle di sicurezza della Questura, affronterà lunedì il processo per direttissima. Non ha fornito motivazioni per il suo gesto. Il mezzo, un Piaggio Porter, è stato subito restituito ai netturbini per la prosecuzione del servizio.