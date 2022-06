Vandalizzata la statua di Paganini davanti al Carlo Felice

Genova. Le corde del violino tagliate e tirate su. L’assessore del Comune di Genova alle Manutenzioni Pietro Piciocchi ha pubblicato una foto che mostra un atto di vandalismo perpetrato questa notte sulla statua di Paganini davanti al Teatro Carlo Felice.

“Uno dei principali problemi che dobbiamo affrontare è quello del vandalismo” afferma Piciocchi su Facebook.

“Guardate cosa sono arrivati a fare questa notte alla bellissima statua di Paganini che abbiamo recentemente collocato nello spazio antistante l’ingresso del Teatro Carlo Felice: hanno strappato e poi tirato le corde del violino, lasciandole nella posizione che vedete. Potrei ricordare, solo in ordine cronologico, le distruzioni perpetrate nei nuovi giardini di Quinto sabato notte dove sono arrivati a rubare anche le piantine che avevamo appena collocato. Torno al tema dell’educazione – da me toccato in un post di un paio di giorni fa – perché qui c’è tanto lavoro da fare e bisogna che tutti ne siamo più che consapevoli”.