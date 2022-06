Valpolcevera, Romeo come l’ultimo dei mohicani: “Premiato il lavoro sul territorio, sì alla collaborazione con Tursi ma su decisioni condivise”

Genova. E’ l’unico presidente non di centro destra insieme al grillino Colnaghi a governare un municipio dopo il tornado-Bucci di queste amministrative. “L’ultimo dei mohicani” scherza lui, anche se sa che il centro sinistra ha poco da scherzare, Pd compreso. Ma il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo giustamente si dice anche “contentissimo del risultato perché il 52% è un ottimo risultato e anche il Pd al 24% è il primo partito e anche la mia lista civica è stata un esperimento andato molto bene visto che con oltre il 13% è il terzo partito dietro la lista di Bucci”. Romeo è soddisfatto “del gran lavoro di squadra fatto anche con il movimento 5stelle e linea condivisa”.

Analizzando il voto della Valpolcevera quello che emerge è una grande quota di voto disgiunto: “Nell’80% dei seggi della vallata ha vinto Bucci e io ho vinto nell’80% dei seggi. Ciò significa che una c’è una parte importante di cittadini che ha optato per il voto disgiunto tra Comune e municipio”.

C’è chi pensa che alla vittoria di Romeo abbia contribuito un atteggiamento collaborativo con l’amministrazione Bucci in questi 5 anni, scelta in parte ‘obbligata’ per esempio per tutta quella che è stata la gestione dell’emergenza Morandi, ma anche atteggiamento più confacente all’indole del giovane presidente evidentemente premiato dagli elettori rispetto a chi ha scelto lo scontro tout court.

“Con il Comune in questi anni ci sono stati momenti di incontro, ma su temi precisi e condivisi perché io il mio territorio l’ho sempre difeso. Ciò non vuol dire che se una cosa è stata fatta bene dall’amministrazione io non debba valutarla positivamente” dice. Non solo: “In questi anni ho presentato anche tante proposte, prima condivise con la cittadinanza nelle assemblee pubbliche e poi portate a Tursi con il consenso del quartiere e forse anche per questo è stato più facile ottenere dei risultati. Credo comunque che “le istituzioni si debbano parlare ma anche che le decisioni debbano essere condivise. E’ chiaro che ogni volta che il Comune prenderà decisioni sulla mia testa e su quella dei miei concittadini mi vedrà sempre a lottare per difendere il nostro territorio”.

Intanto, a una settimana dal voto Romeo è già al lavoro. La giunta arriverà tra una settimana ma nel frattempo “sto già fissando tutte le riunioni della prossima settimana

con aster, amiu, polizia locale e area tecnica per fare il punto su pulizie e manutenzioni”.

Le prime cose da fare, già prima dell’estate? Romeo non prende nemmeno fiato per stilare la lunga lista: “Su Bolzaneto devo parlare con il sindaco di via Pastorino dove a breve finiranno i lavori nel palazzo dell’anagrafe e ora il Comune deve garantirci il personale come promesso e poi dobbiamo parlare del progetto della casa di quartiere nel mercato comunale”. Su Pontedecimo le priorità sono “quella della strada di Santa Marta per cui devo vedermi a breve con l’assessore Campora e con il neo sindaco di Ceranesi Montaldo e il rifacimento della Beata Chiara”.

Per Rivarolo-Certosa la priorità è il completamento dei lavori nel Chiostro ma anche “il tavolo tecnico per la progettazione di villa Pallavicini”. Sulle grandi opere in vallata il presidente chiede “un tavolo unico di regia”, mentre con il presidente della Regione Liguria e assessore alla Salute Giovanni Toti il primo punto sul tavolo è la casa della salute all’ospedale Gallino”.