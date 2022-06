Uomo travolto e ucciso da un treno a Camogli, linea ferroviaria interrotta e poi attivata su un binario

Camogli. Un uomo di 48 anni, nato a Milano, è morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto da un Intercity alla stazione di Camogli, nel levante genovese.

La circolazione ferroviaria sulla linea La Spezia-Genova è stata in un primo momento interrotta e poi è stata riattivata su un binario.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in mano alla polizia ferroviaria.

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un suicidio. Gli inquirenti stanno acquisendo le telecamere per ricostruire con esattezza quanto successo.

I viaggiatori del Intercity Salerno-Torino sono stati fatti scendere e stanno proseguendo il viaggio con i regionali.