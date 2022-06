Università di Genova, tornano i Career Days di Ateneo: in presenza e online

Genova. Dalla prima edizione del 2010, ogni anno l’Università di Genova organizza i Career Days di Ateneo. Dopo le ultime due edizioni, realizzate online, che hanno visto la partecipazione di circa 30 aziende per ciascuna edizione e di circa 500 tra studenti e laureati, quest’anno l’evento torna in presenza ma mantiene una giornata online per permettere a tutti di intervenire.

Dal 21 al 23 giugno studenti, studentesse, laureate e laureati potranno incontrare i rappresentanti delle oltre 70 aziende presenti, fare brevi colloqui conoscitivi e consegnare i propri CV. Inoltre avranno la possibilità di assistere alle presentazioni per scoprire, in modo dettagliato, le opportunità di inserimento professionale nonché i profili ricercati, le competenze richieste e le modalità di selezione utilizzate.

Le opportunità di lavoro sono concrete e in ambiti diversi del mondo della produzione e dei servizi.

«Il Career Day è una delle iniziative concrete e consolidate che l’Università di Genova realizza con l’intento di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati» afferma Giulia Pellegri, delegata del rettore per le attività di orientamento, tutorato e placement. «Nel contempo il Career Day intende essere anche occasione per quanti stanno per completare la propria formazione universitaria per informarsi e approfondire la conoscenza del mercato del lavoro, delle sue dinamiche, degli strumenti e dei canali di accesso, delle opportunità offerte dal territorio».

Le attività preparatorie

In vista dell’evento, l’Università di Genova con il suo Career Service ha realizzato numerose attività preparatorie che permetteranno a studenti e laureati di cogliere al meglio le opportunità di questa occasione:

webinar su come compilare al meglio il proprio CV

webinar su come prepararsi al meglio per affrontare le giornate dell’evento

CV check point, incontri aperti per chiedere consigli sul proprio CV

servizio di Cv-Check con consulenze approfondite e personalizzate per la compilazione del proprio CV

Non solo aziende

I Career Days 2022 non saranno solo occasione di matching tra persone e aziende ma anche di approfondimento delle possibilità formative offerte dall’Università di Genova grazie alla presenza di:

Settore orientamento agli studi universitari con l’offerta formativa delle lauree magistrali

Settore apprendimento permanente con l’offerta formativa post lauream

Settore valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico per informazioni su creazione e avvio d’impresa.

Tutte le informazioni, con l’elenco completo delle aziende, sono alla pagina Career Days