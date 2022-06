Università di Genova: accordo con Rulex per corsi online su analisi dati, algoritmi e intelligenza artificiale

Genova. Università di Genova e Rulex, società specializzata in trasformazione digitale e intelligenza artificiale, stipulano una convenzione per consolidare la propria collaborazione all’insegna della formazione e della ricerca, al fine di agevolare gli studenti nel passaggio dall’università al mondo del lavoro.

Unviersità di Genova entra così nel Rulex University Program, che offre percorsi di studio online e certificazioni professionali agli studenti universitari, spaziando tra argomenti come la raccolta e l’analisi dei dati, l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale per predire scenari futuri e l’ottimizzazione di processi industriali.

Mario Marchese, docente di Telecomunicazioni e delegato del rettore al Dottorato di ricerca commenta: “Le reti di telecomunicazioni wireless del futuro consentiranno una velocità per il trasferimento dei dati molto più elevata di quella attuale, un maggior numero di apparati connessi e un volume di traffico molto superiore con ritardi molto ridotti permettendo la realizzazione di applicazioni impensabili fino a poco tempo fa. La capacità di gestire ed elaborare una grande mole di dati mediante schemi, algoritmi e applicativi appropriati, legati all’intelligenza artificiale, sarà un elemento strategico sia per l’elaborazione di nuovi servizi sia per la garanzia di sicurezza”.

I corsi online fanno parte della formazione facoltativa della laurea magistrale in computer science, coordinata da Alessandro Verri, e vogliono essere resi accessibili a tutti gli studenti UniGe.

“Rulex Academy fornisce agli studenti di ogni indirizzo, anche non scientifico, la capacità di analizzare ed elaborare i dati, requisito sempre più ricercato nel mondo del lavoro”, commenta Claire Thomas Gaggiotti, Head of Rulex Academy.

Insieme a UniGe, sono diversi gli atenei internazionali che hanno deciso di incorporare i percorsi didattici di Rulex Academy all’interno dei propri piani di studio. La New York University (Nyu) offre il corso Rulex Data-Driven Marketing all’interno del Master in Integrated Marketing, grazie alla collaborazione con il prof. Federico Salvitti; mentre la Tuskegee University prepara gli studenti al mondo del lavoro con i corsi professionali di Rulex da oltre 4 anni, grazie alla collaborazione con il professore Jack Crumbly.

La convenzione conferma la stretta collaborazione pluriennale tra UniGe e Rulex per la ricerca, con prestigiosi partner internazionali. “Genova è ai massimi livelli al mondo per l’intelligenza artificiale; la sinergia tra università e aziende è fondamentale per sviluppare un circolo virtuoso nel contesto italiano ed europeo”, sostiene Enrico Ferrari, Head of R&D Projects.

Essendo un’azienda internazionale con cuore genovese, da sempre Rulex collabora con l’Università di Genova offrendo tirocini formativi e tesi sperimentali, che spesso sfociano in collaborazioni durature e contratti di lavoro a tempo indeterminato. “Le esperienze in azienda permettono di sviluppare competenze pratiche, diminuendo la distanza tra l’università e il lavoro, e facilitando l’avviamento dei neolaureati verso la carriera lavorativa”, dice Clio Caminati, Head of HR, Finance and Administration Italy.