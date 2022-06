Ungulati nelle gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia, Muzio: “Si pensa a una barriera”

Moneglia. “D’intesa con il Comune di Moneglia e il coordinatore per il recupero della fauna selvatica in difficoltà dell’Ambito di caccia GE2, Donato Paganini, ho avviato ieri un’interlocuzione con i competenti uffici di Regione Liguria al fine di individuare insieme una soluzione che ponga quanto prima un argine al pericoloso transito di ungulati, in particolare cinghiali e caprioli, nelle gallerie di collegamento con Riva Trigoso“. È quanto comunica il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della commissione Ambiente e Territorio.

“Nei giorni scorsi – racconta Muzio – la presenza e l’attraversamento di questi ungulati ha causato alcuni incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, in particolare all’esterno e all’interno della lunga galleria che dalla zona di Valle Grande conduce verso Moneglia. Anche due notti fa il Comune ha dovuto mettere in campo un intervento urgente”.

“Tra le ipotesi allo studio – spiega il capogruppo di Forza Italia in Regione – vi è quella dell’installazione di una cancellata e di griglie che impediscano a cinghiali e caprioli di raggiungere la strada in questione e le scogliere sottostanti. L’obiettivo è mettere quanto prima in sicurezza questo collegamento strategico sia per i residenti che per i tanti turisti che nella stagione estiva lo attraversano per raggiungere le località costiere interessate”, conclude.