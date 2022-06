Una lettera firmata “Silvio”, Berlusconi scrive ai supporter per spingere Marco Bucci e Forza Italia

Genova. Tra i tanti leader nazionali arrivati a Genova per la campagna elettorale quello che maggiormente ha fatto sentire la propria mancanza è stato Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia, rispetto ad altre tornate elettorali, non ha partecipato neppure con un video o una telefonata pubblica (alle regionali la fece, pesantemente raffredato, un giorno prima di scoprire di essere malato di Covid).

Ieri sera però arrivata una lettera con la firma di Silvio Berlusconi: “Care amiche e amici di Genova – scrive il Cavaliere – vi chiedo di non sprecare una grande occasione: quella di continuare l’esperienza del buon governo di Marco Bucci e del centrodestra. Un modello civico di guida della città che ha suscitato grande ammirazione e grandi apprezzamenti”.

Per Berlusconi “Genova è il naturale sbocco al mare dell’intera Europa centrale e occidentale. Dobbiamo rafforzare questo ruolo, battendo la concorrenza dei porti del Nord Europa. Questo significa lavoro e benessere per i genovesi, ma richiede interventi indispensabili come la Gronda e il Terzo Valico, voluti dal centrodestra e rallentati quando non osteggiati dalla sinistra e dai Cinque Stelle”.

La lettera si chiude con l’appello a votare per Forza Italia: “Significa porre al centro dell’attività del Comune di Genova l’impresa e la famiglia, alleggerendo il carico fiscale e la burocrazia, quindi significa essere ancora una volta dalla parte del futuro e dei giovani”.