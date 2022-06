Un libro sulla storia di Daniela Spada e Cesare Bocci, l’ictus una settimana dopo il parto: stasera al Ducale

Genova. Stasera alle 21, presso Palazzo Ducale, all’interno della rassegna Parole Spalancate, si terrà un incontro/presentazione con il noto volto televisivo Cesare Bocci e Sua moglie Daniela Spada “Pesce d’Aprile – Lo scherzo del destino che ci ha reso più forti”.

Forse non a tutti è nota la Loro storia, forse non tutti sanno che la vita, talvolta, ci sorprende se non ci distrugge quando meno la si aspetta.

Questo è quanto accaduto a Cesare e Sua moglie, un giorno di diversi anni fa, quando, alla gioia dell’essere appena divenuti genitori, si è aggiunto, per antitesi, il grande dolore, di un evento drammatico: un ictus che colpì Daniela nel momento più bello della Sua esistenza.

Capita talvolta che le persone rimangano travolte da certi eventi, come se un tir, senza fermarsi, ti investisse distruggendo tutto il tuo essere, lasciandoti lì, corpo inerme sull’asfalto, senza nemmeno la speranza di essere raccolti. Talvolta, invece, capita, che la vita ci lasci un alito di respiro, che qualcuno ci soccorra e che la nostra vita lentamente riprenda.

Ecco, a Daniela è capitato di essere raccolta, ma non da una persona chiunque, ma proprio da quell’uomo che aveva amato e che amava con tutta se stessa: Cesare. Ovviamente Cesare non fu solo nel Suo viaggio che riportò Daniela a camminare quando nessuna speranza Le era stata donata, ma di certo il grande amore che li univa allora come oggi, ha compiuto un miracolo.

“Potrebbe sembrare una storia strappalacrime, da far venire il diabete, ma non c’è bisogno, secondo voi, di un minimo di amore in questo mondo impazzito e catastrofico?”, dicono gli organizzatori. “Questo ci regaleranno alle 21, all’interno della rassegna Parole Spalancate, Cesare e Daniela, un’ondata di amore, non quello di Ghost, non quello di Pretty Woman, no ma quell’amore di cui questa perduta umanità ha terribilmente bisogno”.

Li accompagneranno Claudio Puppo, Segretario Coordinatore della Consulta per la tutela dei diritti della Persona Handicappata della Regione Liguria e, l’organizzatore dell’evento, Marino Muratore.