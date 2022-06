Genova. A Calata Madraccio è possibile vedere il “rainbow container” della compagnia marittima Maersk, che ha scelto questa iniziativa per dimostrare la sua solidarietà e vicinanza alla comunità LGBTQIA+. I 15 particolarissimi Rainbow Container viaggiano senza sosta in giro per il mondo con lo scopo di portare questo messaggio di solidarietà e unità, e in questi anche Genova avrà il suo, visibile dal 10 al 12 giugno!