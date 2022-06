Ultimo giorno di scuola, Cavo e Ponticiello “a lezione” negli istituti. Dalla giunta 240mila euro per gli oratori

Genova. Prima i progetti tecnologici poi quelli di conoscenza del territorio. Sono stati gli studenti i veri protagonisti dell’ultimo giorno di scuola in occasione della visita dell’assessore regionale alla Scuola Ilaria Cavo e del nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Antimo Ponticiello.

“Abbiamo visitato due istituti, una scuola secondaria di secondo grado e un istituto comprensivo di Genova, per ringraziare a livello simbolico tutto il sistema scolastico – dichiara l’assessore Cavo – È stato un ultimo giorno di bilancio ma anche di augurio per le vacanze ed è stato importante viverlo con il nuovo direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Siamo stati all’Istituto Comprensivo Barabino di Genova Sampierdarena dove abbiamo trovato docenti e studenti molto preparati e pronti, con una grande capacità di inclusione anche con i profughi ucraini. I bambini ci hanno raccontato il progetto ‘Mare Monti’ che ha consentito loro di riscoprire il contatto con il territorio e l’ambiente. Siamo poi stati all’Istituto Einaudi Casaregis Galilei, un istituto tecnico. Abbiamo visto i progetti realizzati dagli studenti. Sono loro ad averci insegnato e molto raccontandoci idee progettuali per individuare i gas pericolosi nell’ambiente, progetti che hanno a che fare con la sostenibilità ambientale, con l’inclusione sociale come la mano robotica utilizzabile dalle persone con disabilità. Si tratta di una formazione di cui c’è molto bisogno. Io mi sono permessa di dire ai ragazzi di quinta: non so come andrà la vostra maturità, ma oggi ne avete dimostrata tanta”

“E’ stata una mattinata molto proficua – aggiunge il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Antimo Ponticiello – nella quale abbiamo potuto scoprire alcuni dei grandi progetti che le scuole hanno portato avanti in quest’anno complesso, ma comunque produttivo. E’ una visita che vale per tutti, un saluto di buona estate e un in bocca al lupo per chi dovrà sostenere un esame. Mi sono insediato da poco qui in Liguria, l’obiettivo è di visitare via via tutto il mondo scolastico regionale. Un ringraziamento va a tutti i docenti che quest’anno hanno avuto un anno non semplice da affrontare ma hanno fatto in modo che la scuola fosse scuola in senso pieno”.

ORATORI

In tema di politiche giovanili, la Giunta Regionale ligure, su proposta dell’assessore alla Scuola e alle Politiche Giovanili, ha stanziato 240mila euro con l’avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento ‘Le Diocesi e la comunità dei giovani’ nell’ambito del progetto ‘Liguria azione e ascolto con i giovani’. Il provvedimento è finalizzato a finanziare progetti che perseguano l’obiettivo di promuovere il benessere multidimensionale dei giovani e che rivolgano uno speciale sguardo alle attività di doposcuola e di rafforzamento delle competenze degli adolescenti e giovani a rischio di esclusione sociale con particolare riferimento alle attività di oratorio o similari. Le proposte progettuali dovranno essere inviate dalle Diocesi alla Conferenza Episcopale Ligure- Pastorale Giovanile entro il 29 giugno. La stessa Conferenza costituirà un’apposita commissione di valutazione, alla quale parteciperà anche un funzionario di Regione Liguria, che procederà alla valutazione di ammissibilità e di merito delle proposte progettuali pervenute.

“E’ un provvedimento che dà atto della grande funzione educativa, formativa e sociale che gli oratori hanno – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili di Regione Liguria – e che diventa ancora più importante in questo periodo post pandemico. I giovani hanno bisogno di recuperare la loro socialità e questo intervento si muove in questa direzione. Immaginiamo dunque attività degli oratori per l’estate e per il doposcuola del prossimo anno scolastico”.

“Siamo contenti che Regione Liguria dia valore al lavoro svolto quotidianamente dai nostri oratori per ragazzi, dai doposcuola delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti – sottolinea don Franco ‘Fully’ Doragrossa, coordinatore della Pastorale Giovanile genovese – Tra le proposte che intendiamo portare avanti c’è quella innovativa dell’educazione all’uso responsabile dell’uso della rete anche attraverso il gioco, l’animazione e il vivere insieme. Si tratta di cose che già si fanno, ma che con l’aiuto di Regione Liguria potranno essere organizzate in modo più ampio e costante”.