Genova. Al termine dell’udienza di convalida del fermo il gip Milena Catalano ha scarcerato il marito di Cristina Diac, la donna di 48 anni trovata morta sabato in un appartamento di via Orgiero a Sampierdarena. Per lui il giudice ha disposto l’obbligo di firma e il divieto di uscire di casa dalle 23 alle 7.

Adrian Diac., di professione saldatore, era stato posto in stato di fermo e portato in carcere, non per l’omicidio ma per i maltrattamenti e le botte alla moglie avvenuti in periodo precedente, come hanno raccontato diversi testimoni agli investigatori della squadra mobile.

Rispetto all’omicidio nel frattempo l’uomo, difeso dall’avvocato Antonella Carpi, è stato di fatto scagionato dall’autopsia eseguita lunedì, secondo la quale la donna, che soffriva di una forma grave di cirrosi epatica, sarebbe morta a causa di un’emorragia interna mentre le lesioni non risalgono al giorno della morte.

Dovranno essere ulteriormente esaminate per capire se siano frutto di percosse o di cadute ma il giudice quindi, dopo aver convalidato il fermo, ha ritenuto che la carcerazione fosse una misura cautelare eccessiva.