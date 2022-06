Genova. Un precedente per maltrattamenti nei confronti della moglie, nel 2019, per il marito di Cristina Diac, la donna di 48 anni trovata morta questa mattina nell’appartamento dove la coppia viveva in via Orgiero, a Sampierdarena.

E’ il retroscena più pesante, finora, nell’ambito delle indagini aperte dalla procura di Genova (il pm è Gabriella Marino) e portate avanti dalla squadra mobile della polizia di Genova, diretti da Stefano Signoretti, in un fascicolo per omicidio volontario.

L’uomo non è al momento indagato ma è stato interrogato, insieme a una coinquilina della coppia che si trovava nell’abitazione, e portato in questura a Genova.

Nelle prossime ore sarà nominato dalla procura il medico legale per eseguire l’autospia che chiarirà le cause della morte e l’origine delle ecchimosi sul corpo di Cristina Diac.

La 48enne, secondo quanto trapelato, è stata trovata con lividi e colpi di vario tipo. Una delle ipotesi potrebbe essere quella di una lite violenta finita male.

Trovata morta in casa a Sampierdarena, indagini in corso

I fatti sono avvenuti a un piano alto del civico 3 di via Orgiero, una parallela di via Fillak che corre lungo la massicciata della ferrovia. Un quartiere popolare dove gli abitanti ricordano poco o nulla della coppia.

Lui ogni tanto si vedeva camminare insieme al cane, un pitbull, che insieme a due gatti e un criceto, sempre di proprietà della coppia, sono stati affidati alla Croce gialla veterinaria e poi alle cure di strutture e associazioni specializzate.