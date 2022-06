Toti esulta per la vittoria di Bucci: “Il centrodestra guardi al modello Liguria per governare il Paese”

Genova. “Mi auguro che il centrodestra nazionale sappia cogliere lo spunto e sappia riunire intorno al tavolo una costituente nuova che sappia candidarci a guidare il Paese, altrimenti accadrà il contrario di quanto successo qui: rischieremmo di sbagliare un rigore a porta vuota”. Così il presidente ligure Giovanni Toti commenta la vittoria della coalizione a Genova e La Spezia dove vengono riconfermati i sindaci Marco Bucci e Pierluigi Peracchini.

“Complimenti a tutte le liste che hanno corso e hanno fatto uno straordinario risultato. Particolare soddisfazione mi sia consentita per la lista che porta il mio nome – prosegue Toti -. Al debutto è sostanzialmente la seconda lista del centrodestra in questa città insieme a Fratelli d’Italia. Questo ci dà conferma del ragionamento che facciamo da molto tempo: un centrodestra che sa superare lo schema ‘a tre punte’ degli ultimi 20 anni e che oggi non risponde più alla realtà, ma sa aprirsi al mondo civico e riformista e al centro che non possiamo lasciare a se stesso o agli avversari, è un centrodestra che vince. Se pensate che nel 2015 vincemmo questa regione con il 34,7%, oggi avere un centrodestra largo che governa la Regione col 54% e governerà Genova col 56%, possiamo parlare di un’area progressista”.

La Lega però perde circa 6 punti percentuali rispetto a cinque anni fa. “I voti si sommano perché si governa insieme – replica Toti -. La Lega in questo territorio ha saputo governare e fare squadra con gli altri, è chiaro che in una coalizione le situazioni cambiano: alle Regionali la prima lista fu quella col mio nome, oggi è quella di Bucci. Non è un punto in più o in meno che fa differenza, l’importante è che tutti, inclusi Lega e Fratelli d’Italia, abbiano capito che così si vince. Anche con scelte difficili come quelle che ha saputo fare l’amministrazione genovese. Non inseguiamo il consenso facile, quello dei socia, ma quello vero, che si costruisce giorno per giorno con capacità di decisione e cultura di governo. Questo è il passo che ora deve fare il centrodestra per candidarsi a governare il Paese”.

“Il modello della Liguria è vincente ormai da 7 anni: abbiamo vinto nel 2015 con fortuna, ma nel 2020 ci siamo ampiamente meritati la vittoria con una maggioranza assoluta che nelle regioni è raro avere. In 5 anni abbiamo guadagnato 20 punti percentuali. E oggi nel capoluogo aggiungiamo altri 2 punti arrivando al 56%, percentuali finora sfiorate solamente in Regioni culturalmente vicine al centrodestra. Significa che i liguri hanno cambiato opinione sul centrodestra, un motivo c’è. Gli elettori scelgono con buonsenso e qui hanno visto una formula più capace di venire incontro alle loro esigenze”, conclude Toti.