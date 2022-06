Toti a Salvini: “Se il centrodestra vuole vincere le elezioni, modello Genova a livello nazionale”

Genova. “Se il centrodestra vuole vincere le elezioni credo che il modello Genova vada applicato in pieno a livello nazionale: chi non lo ha colto, penso che sia stato distratto”. Quel “qualcuno” nelle parole di Giovanni Toti è Matteo Salvini, sempre scettico sull’allargamento del centrodestra che il governatore ligure propugna da tempo e oggi ancor di più alla luce dei risultati a Genova e La Spezia che vedono il crollo dei partiti (tranne FdI) e il trionfo delle liste civiche.

“Io credo che Salvini frequenti molto la Liguria, e lo ringrazio, ma che talvolta non colga fino in fondo i segnali come accade in questo caso – gli risponde Toti e distanza -. Nessuno vuole allargare la coalizione alla sinistra, a meno che qualcuno non voglia che sia così spingendo fuori chi vorrebbe invece dare il proprio contributo. Credo che oggi si dovrebbe tenere conto che, sia a destra che a sinistra, il 44% dei consensi a queste elezioni amministrative sono andati a liste civiche o di ispirazione locale o moderata. Credo si dovrebbe tenere conto che un partito come Forza Italia ormai in Liguria è quasi evaporato: senza nulla togliere alla sua storia, il polo moderato ha bisogno di una rappresentanza che si allarghi ad altri”.

“Penso che oggi l’impegno dei leader importanti, e Salvini è uno di questi, debba essere quello di costruire una nuova casa del centrodestra, e all’interno di questa una confortevole area per quel popolo moderato che ha votato Toti o Bucci, altrimenti rischiamo di perdere un’occasione. Il centrodestra ‘tradizionale’, con tre partiti, rischia di non avere numeri e classe dirigente”.

Il presidente ligure, fondatore di Italia al Centro, rinnova la sua proposta politica: “Invertiamo il percorso: portiamoci a casa la volontà di tanti bravi amministratori del territorio, costruiamo la nostra offerta di governo sulle amministrazioni locali anziché sul parlamento, su coloro che hanno saputo combattere il Covid con serietà, rigore e talvolta decisioni dolorose. Costruiamo una costituente dove tutti possano dialogare alla pari e dove i ‘quarti di nobiltà’ vengano azzerati, dove la storia del passato venga finalmente superata per costruire davvero la Terza Repubblica di questo Paese. È una sfida ambiziosa che spero la Lega colga, è l’alternativa ad un centrodestra chiuso in se stesso e che guarda solamente alla tradizione e alla sua storia, sempre più ristretta, rischiando di dare spazio al centro e, questa volta sì, a qualcosa di alternativo perdendo le elezioni”.