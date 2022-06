Tornano i Buio Pesto: nuovo album e tournée estiva per festeggiare i 25 anni

Genova. Dopo quasi mille giorni di assenza forzata, dovuta alla pandemia, tornano sulle scene i Buio Pesto. L’ultimo concerto di un loro tour si svolse due anni e mezzo fa, a fine ottobre del 2019, con il tradizionale concerto benefico di fine tournée.

Quale data migliore per ricominciare se venerdì 17? Oggi esce infatti il loro 14esimo album per celebrare 25esimo anniversario, che si svolge con due anni di ritardo. Il cd è doppio e contiene le 42 canzoni più importanti della discografia dei Buio Pesto, da “Belinlandia”, la prima pubblicata nel 1995, a “Missione Luna”, uscita il 20 luglio 2019 in occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna della missione spaziale Apollo 11.

Il 20 giugno 1995 usciva nei negozi di dischi “Belinlandia”, il primo cd in ligure, dopo 12 anni di musica in inglese e italiano. Dopo poche settimane “Belinlandia” era primo in classifica nelle vendite in Liguria e fu così per tutta l’estate del 1995, durante la quale si svolse il primo tour.

E durante l’estate 2022 si svolgerà il 25 TOUR 2022, le cui date sono aggiornate in tempo reale sul sito www.buiopesto.ge. Il tour terminerà il 1° ottobre con il tradizionale concerto benefico che si terrà al Teatro Verdi di Genova (Sestri Ponente), con l’ausilio del BASILI-CORO, una nuova creatura dei Buio Pesto. Una corale formata da 10 elementi (5 maschi e 5 femmine) che armonizzerà, su tutte le canzoni, i celebri cori vocali della band di Bogliasco.

Riprenderà l’attività anche il Buio Pesto Fans Club. Chi si iscriverà riceverà alcuni esclusivi gadget e il libro con la storia dei Buio Pesto, in uscita a Settembre. Il 12 Ottobre vedranno la luce due nuove iniziative benefiche, ideate durante la pandemia, di cui una, il Liguria Club, donerà a chi si iscriverà l’intera discografia dei Buio Pesto (323 canzoni per 17 ore e mezzo di musica) su chiavetta Usb.

Nel 2023, salvo imprevisti, verrà realizzato il 6° film dei Buio Pesto, il cui titolo e trama verranno svelati prossimamente. I Buio Pesto hanno venduto 210mila copie dei loro 12 album (più due raccolte) in genovese e quasi 300mila se si contano anche le compilation e i singoli digitali (in 60 pubblicazioni). Grazie a questi numeri da record i Buio Pesto sono leader assoluti della classifica di vendite degli ultimi 20 anni in Liguria. In 977 esibizioni (747 concerti + 230 esibizioni ad altri eventi), hanno raccolto un totale di quasi un milione e 410mila spettatori. I proventi raccolti per beneficenza ammontano a 300mila euro.