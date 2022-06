Torna Vivitogo Summer 2022, sabato 11 un pomeriggio di giochi e solidarietà a Voltri

Genova. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna finalmente ViviTogo, la manifestazione che si terrà a Voltri sabato 11 giugno.

La manifestazione è nata per raccogliere fondi a sostegno de Les Mamans D’Afrique Onlus, associazione che opera in Togo a sostegno dei bambini, per assicurare loro una vita dignitosa, frequenza scolastica, cure mediche e attività ricreative. Sono attualmente circa 200 i nuclei familiari che Les Mamans D’Afrique Onlus segue in Togo grazie all’aiuto di tanti sostenitori italiani e non solo.

Dalle 14 alle 18 di sabato 11 giugno la zona di Sant’Ambrogio di Voltri si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto per bambini e non solo: scuole, attività commerciali, realtà sportive metteranno a disposizione il loro tempo e le loro attitudini per organizzare laboratori interattivi il cui ricavato andrà interamente a Les Mamans D’Afrique Onlus.

“Torniamo a organizzare questa manifestazione dopo gli anni della pandemia e ne siamo davvero felici” afferma Sonia De Luca, membro del direttivo e tra le fondatrici dell’Associazione. “Eventi di questo tipo di ci permettono di raccogliere fondi extra, fondamentali per intervenire nelle realtà più delicate, quando per esempio veniamo a conoscenza di nuove famiglie che hanno bisogno di sostegno o quando emergono emergenze. Voglio ringraziare tutte le realtà del territorio che sostengono questa iniziativa e ci offrono il loro aiuto e il loro tempo”.

Per i laboratori è necessaria la prenotazione con messaggio al numero 349/6546289