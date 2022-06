Torna la Liguria Fashion Week: alta moda, eventi e Made in Italy

Genova. Avrà luogo domenica 26 Giugno 2022 la seconda edizione della Liguria Fashion Week, nella suggestiva e storica Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure (Ge). La manifestazione, che inizierà alle ore 20.30 e sarà su invito, è organizzata dall’associazione Aurora Boreale, i cui presidenti sono la Dottoressa Margherita Ficara e il Dottor Marco Quaini ed è patrocinata dalla Regione Liguria e dal Comune di Santa Margherita Ligure .

Reduce dal successo della prima edizione che ha ottenuto un notevole eco nazionale, la Liguria Fashion week vuole essere una passerella di moda sia per stilisti già affermati che per quelli emergenti, uniti per promuovere sempre il grande valore del Made in Italy. Gli stilisti emergenti, in parte liguri, presenteranno le loro creazioni ad una giuria di esperti del settore presieduta dalla giornalista di moda e costume Grazia Pitorri, nota a livello nazionale, ma ligure d’adozione ed alle istituzioni presenti, tra cui il Sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni.

La serata, articolata in due momenti moda ben definiti: una prima parte presentata da Marco Quaini con Grazia Pitorri ed una seconda con la conduttrice alassina Nadia Aghittino, volto noto a Mediaset e vedrà inoltre la partecipazione di noti personaggi del mondo della moda e dell’imprenditoria e del giornalismo.

La prestigiosa kermesse sarà aperta con la presentazione di alcuni capi del noto stilista e couturier Anton Giulio Grande.Durante la serata saranno consegnati importanti riconoscimenti, tra cui il Premio alla Carriera alla stilista Carmen Clemente, mentre la ricchissima passerella vedrà in scena per le eccellenze: Michele Casto, Simona Gullotta, Eva Sciascia, Gabriela Rigamonti, Jabel gioielli (autore delle preziose targhe personalizzate provenienti dalla Sicilia), Maria Pia Grasso, Carmen Vulcano.Gli stilisti finalisti che si contenderanno l’ambito premio Moda e Creatività saranno: Elizabhet Luz, Flora Capucci, Greta Saponaro, Simona LAB33, Rachele Buccino, Patrizia Zunino, Elisabetta Serra . Anche la bellezza è tra i protagonisti di questo elegante evento. Infatti è previsto sul palco l’intervento del dott. Ivano Ambrosio che presenta, in anteprima per la Liguria, la skin-routine ideata in esclusiva per la Swiss Merge for you, innovativo trattamento nella cosmetica d’avanguardia personalizzata del viso, in grado di ridonare giovinezza e elasticità anche, e non solo, alle pelli più mature.

L’evento è gemellato con “Talenti per la moda” che si svolgerà nel mese di agosto nello splendido scenario dell’Arena di Reggio Calabria. Il vincitore del premio Moda parteciperà di diritto a questo importante evento italiano.

In chiusura della serata, la pittrice e stilista Milena De Martino, titolare di Miladyartist donerà una sua opera alla città di Santa Margherita ligure.