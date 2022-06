Terrorismo islamico, gli arrestati facevano i passeur tra la Liguria e la Francia

Genova. Attraversavano molto di frequente la frontiera tra l’Italia e la Francia e molto probabilmente in questo modo, non solo incontravano i membri della cellula Gabar di Parigi, ma facevano anche i ‘passeur’ favorendo il transito illegale di connazionali clandestini, i pakistani arrestati dalla Digos di Genova perché sospettati di aver costituito un cellula fondamentalista islamica nel nostro Paese.

Non a caso “almeno cinque di loro” risiedevano stabilmente in una regione di confine come la Liguria e si spostavano tra la provincia di Genova, il ponente e il confine francese. E’ questa l’ipotesi degli investigatori dell’antiterrorismo. La circostanza è emersa dalle complesse indagini che hanno ricostruito i movimenti degli indagati attraverso le celle telefoniche, i gps installati sulle loro auto, i controlli di polizia. Anche se al momento non è dato sapere se per gli arrestati, per i quali oggi si sono conclusi gli interrogatori di garanzia, si trattasse di un’attività che svolgevano dietro compenso o se si limitavano a dare talvolta una mano ai connazionali.

Yassen Tahir, quello che dagli investigatori è considerato il reclutatore del gruppo in effetti nell’aprile del 2019 viene arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per aver trasportato in auto verso la Francia 4 connazionali e poco più di un anno dopo a Bergamo viene controllato insieme ad altri connazionali.

Nel novembre 2020 avrebbe viaggiato in treno insieme a un connazionale arrestato mentre cercava di attraversare il confine dalla Spagna alla Francia.

Ma anche per gli altri indagati ci sono diversi movimenti sospetti: Iqbal Tasawar per esempio il 28 ottobre 2021 pubblica sul suo profilo un post che ritrae lui e il ‘presidente’ del Gruppo Gabar Umer Noman con dietro la torre Eiffel: “Quello stesso giorno – sottolinea il gip nell’ordinanza – viene fermato sul colle della Maddalena con un furgone probabilmente utile per lo spostamento degli stranieri lungo il confine italo francese”. Nelle carte dell’inchiesta emergono ulteriori numerosi spostamenti con auto e furgoni con percorsi e mezzi che venivano cambiati tra il viaggio di andata e quello di ritorno. Spesso infatti dopo essere andati in Francia passano per Ventimiglia rientravano infatti attraverso i valichi montani del Colle della Maddalena o di Sauze d’Oulx.