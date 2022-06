Tenta di strappare il bracciale del bimbo di due anni, rintracciato e denunciato dai carabinieri

Genova. Tutto è successo in un attimo: mentre la mamma spingeva il passeggino, l’uomo si è avvicinato rapidamente e con un gesto altrettanto rapido ha provato a strappare il piccolo braccialetto d’oro che il il bimbo di due anni aveva al braccio. Il tentativo però non è andato a buon fine, e l’uomo si è allontanato rapidamente, facendo perdere le sue tracce. Al quanto la giovane madre, a Genova come turista, ha allertato i carabinieri che si sono messi subito sulle tracce del fallito borseggiatore.

L’episodio è successo lo scorso giovedì sera, a Sottoripa, dove la donna stava passando per tornare a casa spingendo il passeggino con a bordo suo figlio. Poi il fattaccio, le urla e la denuncia.

Dopo poche ore di indagini i militari sono riusciti a rintracciare l’autore del reato, un 44enne marocchino, che è stato denunciato a piede libero per tentato furto.