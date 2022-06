Tennistavolo, campionati italiani: medaglia d’oro per Joanna Marie Mirisola

Riccione. Quante volte ci è capitato di sperare di ottenere una promozione sul lavoro, di scovare il numero fortunato, oppure di ricevere un importante sì?… e invece, immancabilmente il fato ci risponde no… Molte, qualcuno potrebbe dire troppe, ma talvolta, molto raramente, capita che le aspettative siano addirittura superate dai fatti. Allora, si rimane increduli davanti a tanta gioia… come un cercatore di funghi, rassegnato a tornare a casa col cestino vuoto, improvvisamente di fronte a una distesa di boletus edulis.

Avranno forse condiviso questa sensazione, Joanna Marie Mirisola dell’Athletic Club Genova e Carlotta Lavoratti del Don Bosco Varazze mentre si approcciavano ai campionati italiani di tennistavolo a Riccione, consapevoli che avere il cestino vuoto al ritorno dalla rassegna pongistica più importante d’Italia, non sarebbe stato un dramma. Dopo tutto, per qualificarsi era servito un piazzamento nelle prime posizioni nella selezione regionale. E invece…

Sabato 28, PlayHall di Riccione, si comincia con il doppio misto di Quarta Categoria. Al via tre coppie con atleti liguri: Joanna Marie Mirisola (classe 2005 dell’Athletic Club Genova) in coppia con il friulano Igor Milic, neo cinquantenne, apprezzato giocatore di diversi lustri fa e ancor più stimato allenatore di eccellenti campioni d’oggi, Carlotta Lavoratti (classe 2005 del Don Bosco Varazze) in coppia col giovane Marco Centra (classe 2007, tesserato per il Giovanni Castello di Roma) e Andrea Bottaro, 25 anni del Toirano, con Lavinia Cerruti ventenne del Don Bosco Varezze.

Sia la coppia del ponente ligure che quella ligure-laziale si arrendevano al terzo turno, mentre Mirisola-Milic macinavano risultati, grazie a colpi di notevole bellezza, ma impressionando soprattutto per una determinazione quasi feroce: due giocatori combattivi e mai domi. Con gran sangue freddo, si sono aggiudicati tutti i setball in cui erano andati ai vantaggi, come a suggerire ai propri avversari: sposatevi, passiamo noi. Concedendo 6 set in totale in tutto il torneo, hanno dato dimostrazione di capacità, affiatamento e determinazione, consentendo a entrambi di conquistare il gradino più alto del podio ed essere incoronati campioni d’Italia.

Il tempo di bere un caffè e si ricomincia. Questa volta è il turno del doppio femminile di Quarta Categoria. La coppia numero due del torneo è composta dalla neo campionessa d’Italia Mirisola insieme alla giovane promessa Chiara Daverio di Varese, su cui tutti sono pronti a scommettere, ma… non si deve mai fari i conti senza l’oste… In questo caso Carlotta Lavoratti, che con la livornese Sara Truono, entrambe nate nel 2005, si approccia al torneo in sordina.

E così, mentre deflagra la bomba dell’eliminazione al secondo turno del duo Mirisola/Daverio ad opera delle due giocatrici paraolimpiche su sedia a rotelle che poi vinceranno la manifestazione Regazzini-Brunelli, Lavoratti e Truono, tra giocate e urla di auto incitamento, senza il favore dei pronostici, arrivano alla porta della finale. Forse appagate dal già notevole risultato, nella semifinale cedendo 3-0 alle pur forti Misceo (Molfetta TT) e Pusineri (Milano). Una medaglia di bronzo di una luce accecante quella conquistata!

Archiviati i tornei di squadra, si è passati agli individuali, dove la sola Mirisola riusciva ad accedere al tabellone principale e dopo una battaglia punto su punto con Sara Taucer della Dilettantistica Sportni Krozek Kras, società friulana, vinta 3-2, 17/15 che ha registrato la caduta dalla sedia del presidente-allenatore dell’Athletic Club Arnaldo Morino, sul 14/13 per la Mirisola e spigolo con palla ad uscire dell’avversaria; la giovane pongista genovese eliminava quindi la testa di serie numero 2 del torneo, Beatrice Pusineri, in tre set (11-7, 11-8, 11-7).

Al turno successivo incontrava un monumento del tennistavolo, un esempio per chiunque decida di fare sport: Elisa Trotti del Vallecamonica. Già numero 6 assoluta in Italia, giocatrice della Nazionale, a seguito di un incidente stradale, le venne amputato il braccio destro, quello con cui impugnava regolarmente la racchetta. Elisa ricomincia a giocare con l’altro braccio, in cinque anni torna a competere a un buon livello, tale da consentirle di battere una forse un po’ spenta Mirisola in 4 set, per 3-1.

Si torna a casa, col cestino pieno di emozioni, due medaglie per due ragazze (ex compagne di squadre all’Athletic) che, dopo anni di sacrifici, delusioni e sconfitte, salgono alla ribalta nazionale del palcoscenico pongistico più importante e prestigioso d’Italia, sperando sia di buon auspicio per il futuro.

Joanna Marie Mirisola durante la premiazione

Carlotta Lavoratti e Sara Truono

Carlotta Lavoratti durante la premiazione