Successo di domande al fondo We Start Up 2 di Regione Liguria

Genova. “Grande successo del fondo regionale “We Start up 2″, che, a poche ore dall’apertura, ha suscitato l’interesse di 13 start up liguri per un intervento regionale superiore ai 500 mila euro”. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico, proponente della misura gestita da Ligurcapital.

“La prima edizione del fondo, nato all’indomani della pandemia da Covid, per aiutare le realtà imprenditoriali a strutturarsi, ha riscosso un tale successo, che abbiamo deciso di riaprire la possibilità alle start up liguri che non avevano avuto modo di far richiesta delle agevolazioni regionali”.

“La nuova sfida è stata accolta con entusiasmo dal tessuto economico ligure – aggiunge l’assessore – Al punto che, in un sol giorno, ci siamo avvicinati alla dotazione complessiva della misura, 600 mila euro, aperta da Regione Liguria per sostenere le start up di micro, piccola e media dimensione con interventi di semi-equity compresi tra i 10 mila e i 50 mila euro, attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari partecipativi, con possibile trasformazione in partecipazione nel capitale sociale”.

“La bontà di questa e altre iniziative, particolarmente apprezzate – conclude – accompagnerà anche le strategie di sostegno alla creazione e al rafforzamento delle imprese nella prossima programmazione comunitaria”.