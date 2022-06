Sturla, Bordilli: “Assegnato il mercato di via Isonzo, presto sarà ristrutturato e rilanciato”

Genova. “Un’altra promessa sui mercati coperti comunali è stata mantenuta: dopo anni di degrado e abbandono, grazie al grande lavoro di squadra tra la nostra amministrazione e Ascom Mercati, è stato individuato il nuovo consorzio di gestione del mercato coperto di via Isonzo che sarà presto ristrutturato e rilanciato”.

Lo dichiara l’assessore al Commercio, candidata capolista della Lega alle prossime amministrative, Paola Bordilli, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo alla struttura mercatale di via Isonzo con l’assessore municipale al Commercio Elisabetta Marinelli, candidata nel Municipio Levante.

“I mercati coperti rappresentano un polo di riferimento per i quartieri non solo come tessuto economico locale ma anche come presidio di socialità – prosegue Bordilli -. In questi cinque anni abbiamo avviato un piano di rilancio delle strutture, che abbiamo ereditato in stato di degrado e con banchi chiusi da anni, e oggi importanti risultati sono sotto gli occhi di tutti i genovesi, non solo in centro città, ma anche nei quartieri”.

“Siamo sulla strada giusta e proseguiremo nei prossimi anni alla conclusione degli interventi avviati con una programmazione che riguarderà tutte le strutture anche con eventi di valorizzazione delle produzioni del territorio”, conclude.