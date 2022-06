Stop mascherina in aereo, ma sui mezzi pubblici resta l’obbligo fino al 30 settembre

Italia. Era già nell’aria e ieri sera è arrivata l’ufficialità: sui mezzi di trasporto pubblico la mascherina rimane obbligatoria fino al 30 settembre. Mentre non sarà più necessaria sugli aerei, provvedimento che era già in vigore da settimane in molti Paesi dell’Unione Europea, dopo le indicazioni dell’Ecdc a maggio che aveva lasciato ai singoli Stati la scelta.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri che andrà in Gazzetta nei prossimi giorni, però, prevede anche altre misure sempre riguardanti il dispositivo di sicurezza anti-Covid. Non è infatti più obbligatorio, ma solo raccomandato, indossare le mascherine nei luoghi al chiuso, come cinema, teatri ed eventi sportivi.

Così come non lo sarà per gli studenti durante gli esami di Stato. Anche in questo caso le anticipazioni degli scorsi giorni andavano in questa direzione e il Cdm non ha cambiato rotta.

Inoltre, si ricorda che da ieri è decaduto anche l’obbligo vaccinale per il personale scolastico e le Forze dell’Ordine, mentre rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022 per il lavoratori del comparto sanitario, dove resta (anche nelle Rsa) l’obbligo di indossare le mascherine fino a fine settembre.