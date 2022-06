Staglieno, Dello Strologo visita il cimitero: “Grave degrado, il crematorio? Bisogna ascoltare i cittadini”

Genova. “I cimiteri cittadini versano in uno stato di grande trascuratezza se non abbandono. Urge un piano di riqualificazione progressivo nelle varie aree cimiteriali. Il Cimitero Monumentale di Staglieno, in particolare, necessita di un massiccio intervento. La realizzazione di nuovi impianti di cremazione, assolutamente necessaria dato che la scelta a favore della cremazione ha raggiunto ormai la soglia del 70%, non può tuttavia prescindere dalla necessaria condivisione con i cittadini. Per tutti questi motivi siamo andati questa mattina a Staglieno, dove abbiamo incontrato il comitato che si oppone alla realizzazione del nuovo impianto crematorio, per ascoltarne ragioni e preoccupazioni”.

Questo il commento del candidato sindaco Arièl Dello Strologo a margine della visita di questa mattina presso il Cimitero Monumentale di Staglieno, accompagnato dalla consigliera municipale Lara Delpino e da alcuni rappresentanti dei comitati di residenti che da mesi stanno dando battaglia per fermare la costruzione di un nuovo impianto di cremazione.

La visita ha toccato i punti chiave del grande camposanto, soffermandosi sulla zona dove dovrebbe sorgere il nuovo crematorio composto da quattro forni: “Questa zona del cimitero è situata nella valle dei Veilino, zona notoriamente fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico – sottolinea la consigliere del M5s stelle, e candidata, Lara Delpino – costruire qua sarà un disastro annunciato vista la precarietà dei versanti”.

Preoccupazione condivisa anche dai rappresentanti del Comitato delle Banchelle, le cui case sorgono a poche decine di metri dal luogo prescelto per il crematorio: “La questione legata alla salute non è mai stata recepita dalla civica amministrazione – sottolinea Gabriella Rabagliati – purtroppo non c’è una normativa specifica che ci possa tutelare e il Comune è andato dritto per la sua strada. Ma non ci fermeremo”

“Abbiamo constatato lo stato generale di carente conservazione e manutenzione del cimitero, sia dal punto di vista strutturale sia artistico – ha poi concludo Dello Strologo – Su entrambi i fronti la situazione è drammatica. E anche in tema di modernizzazione degli strumenti di conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, a partire dalla digitalizzazione, molto si potrebbe fare con un opportuno investimento delle risorse del PNRR. C’è poi da affrontare il tema dell’insufficienza del personale in servizio. Non ultimo considerata l’esperienza positiva del Tempietto Laico di Staglieno, che deve essere reso ancora più funzionale, quando saremo al governo intendiamo creare Sale di Commiato Laiche anche in prossimità degli altri cimiteri cittadini e, in generale, nei diversi quartieri della città”.