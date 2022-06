Spediporto, Botta lancia Pitto alla presidenza di Fedespedi: “Carriera esemplare e forte esperienza”

Genova. È Alessandro Pitto, ex presidente di Spediporto, il candidato degli spedizionieri genovesi per la presidenza di Fedespedi, la federazione italiana degli spedizionieri. A lanciarlo è il direttore generale Giampaolo Botta.

Tra le prime ragioni fondanti per votarlo “la sua carriera associativa, che definisco esemplare – spiega Botta -. Vent’anni in Spediporto, di cui gli ultimi sei come presidente e tre come vicepresidente Fedespedi è la migliore garanzia di capacità gestionale in un settore, quello dei gruppi di interesse, spesso animato da forte conflittualità e complessità. A sostenerne le sue competenze imprenditoriali: una laurea in economia, pubblicazioni universitaria e partecipazioni a forum internazionali. Esperto di economia marittima e di It (è stato presidente di HUB Telematica Scarl, società da 25 anni coinvolta nel Pcs).

E ancora: “Oggi a capo dell’azienda famigliare, insieme ai suoi soci storici spedizionieri puro sangue come lui, annovera una forte esperienza in tutti i settori delle spedizioni (marittime, terrestri, ferroviarie e aeree) dando lavoro ad oltre 140 persone. Alessandro può dirsi fieramente espressioni di pura imprenditoria italiana nel segmento Pmi”, prosegue Botta.

Pitto è stato “promotore di numerose iniziative nel settore delle spedizioni internazionali di categoria come presidente Spediporto ha mostrato tutto il suo valore su dossier complessi come nei casi Hanjin, Morandi, Autostrade e digitalizzazione”.

E infine: “Animato dalla forte volontà di rendere Fedespedi un serio ed autorevole rappresentante degli interessi di categoria, indipendente dalle influenze esterne delle compagnie di armamento, ha sempre sostenuto con forza la professionalità delle case di spedizioni in antitesi con le prepotenze in atto, votate a conquistare il nostro mercato sulla base delle logiche alla verticalizzazione. Se questa è la sfida che le compagnie lanciano al nostro settore, abbiamo bisogno di uomini al comando con le competenze di Alessandro”, conclude Botta.