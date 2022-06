Spacca il vetro di un’auto con un sasso per rubare: 18enne arrestato a Cornigliano

Genova. Nella notte, intorno poco dopo le 2, un ragazzo è stato visto da un passante, in via Cornigliano, mentre spaccava il vetro di un’auto in sosta per rubare.

Il ha quindi chiamato immediatamente la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a rintracciare il giovane che ha cercato subito di disfarsi, senza successo di tre tessere.

Dopo la perquisizione e tutti gli accertamenti del caso, è emerso che il ragazzo, un 18enne, avesse rubato una tessera sanitaria, un bancomat, una scheda carburanti Esso, una banconota da 5 euro e un paio di occhiali della Ray Ban.

La Polizia di Stato di Genova ha quindi arrestato il giovane per furto aggravato denunciandolo anche poiché irregolare in Italia.