Sotto l’ombrellone: calciomercato in pillole

Genova, Il caldo torrido e la voglia di estate non fermano il calciomercato, neanche sotto l’ombrellone.

I colpi più importanti degli ultimi giorni sono Fabio Fossati, nuovo allenatore del Derthona, che affida il ruolo di direttore sportivo a Roberto Canepa e la conferma di Botta, Scannapieco e Donaggio al Ligorna.

Marco Cappannelli, dopo cinque anni, lascia la Genova Calcio, mentre Marc Tona, ex Savona e Pietra Ligure, passa alla Cairese.

Luigi Ardinghi, Francesco Libbi e Dennis Provenzano restano in forza al Borzoli, mentre Francesco Griotti è il nuovo club manager.

Lino Notaro è il nuovo mister del Priaruggia G.Mora.

Michele Romeo è il nuovo attaccante della Vadese.

La Corniglianese è letteralmente scatenata sul mercato, per la gioia cel neo mister Cristian Fiorito .

Sono stati presi:; Nicolò Musiari, Filippo De Moro, Alessandro Pugliese ed Andrea Pittaluga, tutti provenienti dalla Sampierdarenese; Matteo Piromalli, ex Mura Angeli; Paolo Commissione (svincolato) e due grandi attaccanti come Michele Colella (ex Olimpic) e Gianluca Rasero (dalla Superba)

I confermati sono: Matteo Bona, Francesco Avogadro, Matteo Barraco, Simone Cutri