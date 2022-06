Sollevamento Pesi, Chiavari Powerlifting: Jasmine Ciarlone oro e record italiano di panca

Un oro e il record italiano di panca piana per Jasmine Ciarlone e della Chiavari Powerlifting.

Per l’atleta chiavarese è arrivato sabato il primo posto irridato nella panca ai acampionati italiani che si sono volti al Palafipl di San Zenone al Lambro in provincia di Milano.

Ciarlone si è imposta nella categoria -47kg. Con un peso in gara di 45kg, ha sollevato 75kg di panca piana.

“Sono molto orgoglioso di lei. Gli ori non sono mai scontati, anche se Jasmine ci ha abituato a vincerli”, spiega Fabrio Riccobaldi, presidente della Chiavari Powerlifting e allenatore di Ciarlone. “Jasmine ha ottenuto un risultato a cui abbiamo puntato con costanza e determinazione. Soprattutto lei è stata brava, prima a recuperare da un lungo infortunio, e poi a vincere in gara mantenendo la mente fredda e concentrata”.

Per Ciarlone l’oro nella panca piana si tratta di una conferma. “È arrivata al terzo titolo italiano consecutivo e il fatto che oggi detenga il record, dimostra la sua forza in questa disciplina. Sono convinto che potremo migliorare quanto fatto, perché ha nelle sue potenzialità di salire ancora”.

Il risultato di Ciarlone è l’ennesimo della Chiavari Powerlifting, sia nel sollevamento pesi, sia negli altri sport. “L’oro di Jasmine è uno dei risultati che costantemente otteniamo – spiega Riccobaldi – Sono molto contento, non solo di tutte le vittorie e dei record di questi anni, ma anche di tutte le vittorie indirette come palestra. Da tempo prepariamo atleti di altre discipline che vengono da noi a potenziarsi e migliorarsi. In questo modo a oggi abbiamo tenuto tante vittorie. Seguiamo ragazzi delle più disparate discipline e come sempre sono i loro risultati e la loro soddisfazione a dimostrare la bontà del nostro lavoro”.