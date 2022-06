Skymetro, Nicora (Toti per Bucci): “Strumentalizzazioni false e inutili contro un’opera fondamentale”

Genova. “In merito allo Skymetro ogni giorno si sentono una serie di bugie studiate ad arte per spaventare i cittadini. È ora di finirla”. Interviene così Paola Nicora, candidata consigliera comunale a Genova nella lista Toti per Bucci, in merito al dibattito sulla realizzazione dell’infrastruttura che collegherà la Valbisagno a Brignole.

E prosegue: “Ne abbiamo lette di ogni, oramai. Chi è contro lo Skymetro, è contro il bene della Valbisagno e dei suoi cittadini, e inventa un mucchio di frottole grottesche. Chiariamolo subito, lo Skymetro passerà lontano dalle case, non intralcierà il traffico e non metterà a rischio nessuna falda d’acqua potabile. Queste sono alcune delle smentite alle bugie inventate da chi vuole fare solo speculazione politica spaventando i cittadini del quartiere. Lo Skymetro darà nuovo impulso alla vallata”.

Poi continua: “Chi si prefigge di voler governare la città, dovrebbe sapere che queste opere hanno una fase di progettazione preliminare, a cui seguirà una gara con la presentazione di progetti definitivi a cui il Comune farà comunque le sue osservazioni. Quindi i lavori saranno sicuri, il tragitto sarà scelto al meglio e tutto avverrà in un confronto con i cittadini. Parlare ora di scarsa accessibilità, assenza di ascensori o altri dettagli simili, diventa persino ridicolo se si fa per sola polemica politica. Questi sono dettagli che si discuteranno in seguito e che certo saranno presenti. Sembra di confrontarsi con dei neofiti che non conoscono l’amministrazione pubblica”.

Infine conclude: “A chi fa politica inutile, l’amministrazione Bucci risponde con i fatti. A chi propone i tram ma non vuole i bus elettrici che farebbero lo stesso identico tragitto, noi proponiamo un’opera rivoluzionaria e già finanziata. A chi si aggrappa su fantomatiche paure infondate, rispondiamo con il prolungamento dell’opera fino a Prato oramai già deciso e progettato. Alle chiacchiere, rispondiamo con i fatti”.