Skymetro, Nicora, Torretta e Sciutto: “Basta falsità, l’opera è cruciale per la vallata”

Genova. “Basta dire falsità rispetto allo Skymetro. Si tratta di un’opera fondamentale”. Intervengono insieme per difendere la nuova opera viaria i candidati della Val Bisagno a sostegno di Bucci; Paola Nicora, candidata consigliera comunale nella lista Toti per Bucci, Danilo Sciutto e Lucina Torretta, candidati al Municipio Media Valbisagno per la lista Vince Genova.

“In questi ultimi giorni di battaglia elettorale in Val Bisagno, i comitati del No fanno distribuzione di volantini ricchi di notizie false e poco concrete sulla realtà dello Skymetro”, spiegano i tre candidati.

“Fortunatamente il comitato Metrò Prato e i tanti sostenitori dell’opera, seguono passo a passo gli sviluppi del progetto preliminare e il percorso per i finanziamenti ministeriali. E anche l’architetto Genuini, primo ideatore nel 1996 di una bozza di metropolitana sopraelevata per la Val Bisagno, si ritiene soddisfatto di questa operazione intrapresa dalla giunta Bucci, che sicuramente porterà i tanto sperati risultati in soli pochi anni”.

Sottolinea l’importanza di quest’opera, Sciutto. “Sarà utilissima per chi lavora in centro, per gli studenti e per gli sportivi, poiché una stazione sarà proprio davanti le Piscine Sciorba”.

“Lo Skymetro sarà centrale per la valorizzazione turistica della nostra vallata – spiega, inoltre, Nicora -. La sua realizzazione permetterà ai turisti delle navi da crociera di arrivare da Dinegro velocemente per visitare il Cimitero Monumentale di Staglieno e l’Acquedotto Storico. Non bisogna poi dimenticare la sostenibilità energetica dell’opera aiutata da un impianto fotovoltaico lungo tutta la linea”.

“Nessun impatto visivo”, sostiene, invece, Torretta. “Le foto che circolano sono dei falsi. La prima progettazione per la richiesta dei finanziamenti riguarda solo i requisiti tecnici dell’opera per partecipare alla gara. L’impresa che vincerà la gara realizzerà la progettazione definitiva, nella quale si potranno anche stabilire i percorsi definitivi, le stazioni e tutto il resto. Sarebbe interessante auspicare l’entrata in ballo di un progettista famoso come è stato fatto con Renzo Piano per il Ponte San Giorgio. In questo modo la vallata acquisirebbe un’opera, non solo utile, ma anche di elevato valore architettonico”.

A sostegno dell’opera interviene anche il candidato Presidente di Municipio, Maurizio Uremassi, “Sono soddisfatto di questa squadra. Con la vittoria porteremo al territorio grandi opere sostenibili e la fine dell’immobilismo in Val Bisagno”.