SkyMetro, Lolli risponde a Nicora: “Se passasse sotto le sue finestre la penserebbe allo stesso modo?”

Genova. Si infiamma il dibattito politico sulla SkyMetro della Val Bisagno, il progetto, ancora da definirsi nei dettagli, che l’amministrazione Bucci avrebbe scelto per potenziare il trasporto pubblico nella popolosa vallata della città.

Dopo la difesa del progetto da parte di Paola Nicora, candidata consigliera comunale a Genova nella lista Toti per Bucci, arriva la replica punto su punto di Roberta Lolli, candidata per Genova Civica in supporto a Arièl dello Strologo: “La signora Nicora si scaglia in questi giorni su quelle che definisce strumentalizzazioni false e inutili – si legge in una nota stampa – Asserisce che l’opera sia fondamentale e afferma ciò che a mio avviso non solo non può affermare perché non esiste un progetto, ma perché è inaffermabile visto che lo Spazio non lo puoi inventare. È quello e le case ci sono eccome”.

“Il fatto che sia l’unica soluzione è una presupposizione basata su logiche vecchie. Le opere infatti non possono permettersi di essere impattanti e deturpanti per assecondare solo il bisogno di rapidità o di servizio. Esistono progetti alternativi come il tram che soddisfano lo stesso bisogno ma ad impatto zero su paesaggio e ambiente. I progetti ci sono, le criticità emerse in questi anni sono superabili e costerebbe la metà oltre che consentire riqualificazione e valorizzazione degli immobili come dimostrato nella totalità delle città dove si è sviluppata una rete tramviaria e rispettando comunque il bisogno di rapidità e capillarità”.

“I pro sky ci tengono a dire che lo stesso non dovrà comunque passare da Corso Galliera – continua Lolli – ecco e su Borgo Incrociati sì o tutte le altre tratte con condomini che ad oggi almeno possono godere della vista sul Bisagno e colline gia fin troppo cementificate, ma almeno hanno una vista aperta. Se la SkyMetro passasse sotto le sue finestre, la penserebbe allo stesso modo?”, chiede Lolli alla stessa Nicora, “In ogni caso, seppur concordi sulla necessità di proteggere la tratta e gli alberi, in questo loro passaggio magnanimo si evidenzia la necessità di chi sta difendendo un’opera che nasce vecchia, di superare un problema strettamente connesso allo Sky metro: è invadente, occupa volumi importanti”.

“Nella narrazione dei pro Sky vi è un altro punto che denota un problema insito nell’opera che si aggiunge agli altri di ordine strutturale da superare – continua la nota – ed è la minima capillarità di fermate ogni 800 mt/1 km.e la necessità di far coincidere in modo complesso il sistema di intermodalita’. È un’opera con coefficiente massimo di rottura di carico e minima capillarità“.

“E poi sentiamo dire dai difensori dell’opera che richiedono come requisito che vi siano passerelle tra le fermate dei filobus e le stazioni di accesso allo Sky metro! In questa richiesta si nega ciò che si afferma all’inizio: ovvero che lo sky è un’opera fondamentale che serve perfettamente la valle e risponde a tutte le esigenze. Ma allora perché non basta a sè stessa? A cosa serve l’asse di forza sottostante su gomma? E poi il tema passerelle – aggiunge Lolli – Il momento del passaggio da un mezzo all’altro deve essere a impatto zero per l’utilizzatore e Ovviamente per il contesto. Ora riempiamo la Val Bisagno di passerelle? Ci ricordiamo che fine ha fatto il bruco a Brignole? Nicora parla di strumentalizzazione e fake, il fatto che le fermate debbano essere sopraelevate è un fake? Ascensori e scale mobili sono un fake? In tutto il mondo oggi si evitano strutture sopraelevate perché complicano l’accessibilità e costano in termini di manutenzione e mantenimento“.

“Negli anni 70 si sopraelevava. Oggi no. Abbiamo esempi ovunque di cosa significa avere ascensori o scale mobili ed i relativi costi di manutenzione e le eventuali conseguenze di disservizi.

E poi un’ulteriore preoccupazione liquidata come strumentale è quella dei piloni, di cui non sono ancora note le dimensioni, da piazzare ovunque tutto il percorso. Solo questo dovrebbe farci riflettere”.

“Chi abita a Carignano o in collina, ed io abito in collina ma non mi permetto, non può svilire le preoccupazioni altrui – conclude – I soldi ci sono! Occorre sviluppare in valle una mobilità davvero efficace partendo dai marciapiedi, dalle ciclabili e finalmente realizzando l’unica infrastruttura che ridurrebbe la necessità dei cittadini di usare il mezzo privato. Il tram. Ciò garantisce rivalutazione immobili, accessibilità, riqualificazione e una Val Bisagno davvero destinata al riscatto dopo anni di idee malsane e cemento”.