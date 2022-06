Sindacati, Roberto Gulli eletto all’unanimità segretario generale Uil Trasporti Liguria

Genova. Nell’ambito del XI Congresso regionale Uiltrasporti Liguria Roberto Gulli è stato riconfermato all’unanimità segretario generale della categoria. La segreteria regionale sarà così composta: Roberto Gulli, Giuseppe Gulli, Giuseppe Nocerino, Silvana Comanducci, Cristian Sedda, Franco Paparusso, Stefano Scarpato, Marco Gaeta, Oscar Matarazzo e Giovanni Ciaccio.

“È importante continuare a fare leva sulla campagna Zero Morti sul Lavoro promossa dalla Uil nazionale affinché la cultura della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro sia sempre al primo posto. Pur essendo consapevoli che spesso gli incidenti sul lavoro avvengono soprattutto per la non osservanza delle disposizioni di legge o di procedure operative e/o di sicurezza, noi dobbiamo chiederci il perché spesso si soprassiede sulle procedure. Noi riteniamo che ciò sia dovuto a una scarsa cultura della sicurezza trasmessa dall’azienda ai propri lavoratori, da una scarsa vigilanza degli organismi preposti, sia aziendali che istituzionali, e ad una eccessiva spinta nel comprimere i tempi di lavoro al fine di massimizzare la produzione. Questa non è la nostra cultura perché la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori va sempre garantita”, dichiara Roberto Gulli, segretario generale Uiltrasporti Liguria.